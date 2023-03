María Vázquez compartió una foto con su hija Myla Cambiaso y sorprendió con su parecido.

María Vázquez estuvo disfrutando de unos días en París y este miércoles llegó a Buenos Aires. En sus Historias de Instagram, la modelo compartió dos imágenes del reencuentro con su hija Myla Cambiaso y llamó la atención el gran parecido entre ambas.

"Te extrañé tanto", le escribió María Vázquez a Myla Cambiaso en una de las fotos. Y en la otra señaló: "Dándolo todo".

Allí se veían a madre e hija posando de perfil. Eso hizo que se notara aún más su parecido. Especialmente en una de ellas que están con la misma sonrisa.

Además, ambas comparten su pasión por la moda por lo que sus outfits eran súper cancheros.

Qué hizo María Vázquez en París

María Vázquez vivió su primer Paris Fashion Week. Desde la Ciudad de la Luz y contenida por algunos de sus amigos, la reconocida modelo se hizo presente en este importante evento de moda, donde convergen celebridades, empresarios, diseñadores y personalidades que se destacan en la industria de la moda.

María Vázquez habló desde París y contó cómo vivió su primer Fashion Week en París, a solo dos semanas del fallecimiento de su adorada madre, la señora Elisabet Celina Amsler, a quien llamaban "Tete".

"La verdad que todo fue muy rápido, inesperado y surrealista. Ya volviendo para reencontrarme con la familia que necesito", dijo la empresaria sobre el doloroso suceso.

"No pude cancelar este viaje y a pesar de las circunstancias pude llevarlo. Me fui con una amiga que es la dueña de la marca junto con Peter Dundas y su pareja. Fui invitada por ellos", comentó María Vázquez.

Sobre cómo vivió la Semana de la Moda en París, la modelo dijo: "Fue una experiencia muy linda… Yo ya los conocía y me han vestido en varias ocasiones, pero nunca había estado en el Fashion week. No pude ir al de New York en septiembre y logré venir a este".