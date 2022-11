Mariah Carey: la historia detrás de su éxito de "All I Want for Christmas Is You"

En junio Mariah Carey estuvo involucrada en una demanda por infracción de derechos de autor y enriquecimiento injusto, por la canción All I Want for Christmas Is You. La cantante fue demandada por infracción de derechos de autor y enriquecimiento injusto.

De acuerdo a los medios británicos, Andy Stone aseguró que el coescribió una melodía con el mismo nombre de la canción emblemática de la cantante y aunque comparándolas suenan diferente, el demandante alegó que Carey no solicitó el permiso correspondiente. Finalmente, la revista People, con la evidencia de unos documentos, informó que la denuncia fue desestimada por USD 20 millones contra Carey.

Sin embargo, recientemente la artista trató de registrar el apodo Reina de la Navidad, QOC (siglas en inglés para Queen of Christmas) y Princesa de la Navidad ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, con la intención de que queden como una marca registrada y no se pudiera usar dicho nombre en mercancías o productos musicales.

La dependencia estadounidense le denegó la solicitud después de que varias cantantes de la industria se levantaran en contra. El 24 de noviembre, Mariah fue una de las elegidas para dar inicio de forma oficial a la temporada navideña 2022 con una presentación en Nueva York.

Aunque toda la polémica estuvo sobre la artista, esto no fue impedimento para que apareciera con un entallado vestido, tiara estilo princesa, paraguas y un gran número de bailarines en uno de los lugares más representativos de Estados Unidos. Actualmente, All I Want For Christmas Is You cuenta con mil 211 millones 943 mil 135 reproducciones en Spotify; y 734 millones de vistas en YouTube.