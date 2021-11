En el día de ayer, Ángel De Brito informó que Marianna de Melo estaba separada de José Fortunato por infidelidades de él hacia ella, noticia de la que ya se había hecho eco "Paparazzi" pocos días antes. Lo cierto es que, en las últimas horas, la modelo habló con el periodista y desmintió las versiones.

"Yo también me lo había creído. Hasta leí que el marido se había ido con otra", escribió en Twitter el conductor de “LAM” junto a dos capturas en las que muestra los chats con ella donde desmiente las versiones y asegura que siguen juntos. "Están diciendo por todos lados que me separé de mi marido. No es verdad, estamos juntos. No sé de dónde sacaron eso. Por favor desmentilo", le pidió al periodista.

Mariana de Melo desmintió las versiones de separación.

Mariana de Melo y José Fortunato están juntos hace diez años y son padres de Lupe y Zoe, con quienes la modelo pasó el feriado, tal como lo mostró en Instagram. Lejos de los escándalos y cerca de su mayor tesoro: sus dos hijas.

La dura historia de Mariana de Melo

Tiempo atrás, Mariana de Melo sufrió un tremendo accidente que casi le cuesta la vida. El chofer murió y ella y su representante resultaron con heridas muy graves.

La modelo estuvo en coma y llevó más de un año hacer la rehabilitación de las diez operaciones que le realizaron. Sobre este terrible momento, Mariana recordó: Yo estaba en un momento muy malo, estaba muy depresiva. No estaba feliz, nada me llenaba”, dijo en Cortá por Lozano.

Mariana de Melo.

“Mi sueño era tener una familia y ser madre, pero era imposible. Cuando salí de la clínica los médicos me dijeron que lo que me pasó fue un milagro, pero que se me iba a complicar para ser mamá", agregó y confirmó que, antes de que nacieran sus dos hijas, perdió siete embarazos.