La escandalosa separación de Mariana de Melo: "Su marido la dejó por otra"

Mariana de Melo decidió alejarse del mundillo mediático y comenzó una nueva vida junto a su familia. Casada con el empresario José Fortunato, la morocha tuvo dos hijas (Lupe y Zoe) y decidió permanecer por fuera de las cámaras.

Pero ahora, en redes sociales un detalle llamó la atención de sus seguidores y encendió las alertas de una posible separación. Mariana de Melo dejó de subir imágenes con su esposo y las versiones comenzaron a correr.

Mariana de Melo y sus hijas.

Se fue con otra. Y la dejó a ella viviendo en su mansión sola con sus nenas. Se hablan poco y nada”, contaron en Paparazzi.

Por el momento, la morocha decidió no hacer declaraciones al respecto pero optó por borrar todas las imágenes con Fortunato.

El dura historia de Mariana de Melo

Tiempo atrás, Mariana de Melo sufrió un tremendo accidente que casi le cuesta la vida. El chofer murió y ella y su representante resultaron con heridas muy graves.

La modelo estuvo en coma y llevó más de un año hacer la rehabilitación de las diez operaciones que le realizaron. Sobre este terrible momento, Mariana recordó: Yo estaba en un momento muy malo, estaba muy depresiva. No estaba feliz, nada me llenaba”, dijo en Cortá por Lozano.

Mariana de Melo.

“Mi sueño era tener una familia y ser madre, pero era imposible. Cuando salí de la clínica los médicos me dijeron que lo que me pasó fue un milagro, pero que se me iba a complicar para ser mamá", agregó y confirmó que, antes de que nacieran sus dos hijas, perdió siete embarazos.