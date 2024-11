Mariana Fabbiani contó detalles sobre el momento que consoló a Wanda Nara en la gala de la revista CARAS

El conflicto con Mauro Icardi va más allá de una pelea con su ex, para Wanda Nara las cosas escalaron a un nivel incontrolable, donde la Justicia y el cuidado de sus hijos se ven involucrados. A tal punto que la conductora se mostró públicamente afectada por todo lo que viene pasando alrededor de su vida. En la gala de la revista CARAS, realizada el miércoles 20 de noviembre, no pudo contener las lágrimas y recibió por parte de su colega, Mariana Fabbiani.

Wanda Nara en la gala de Caras.

Mariana Fabbiani contó detalles sobre el momento en el que consoló a Wanda Nara

El miércoles por la noche, la revista CARAS realizó su gala anual en una noche llena de diversión y glamour. Pero se trató de una jornada complicada para Wanda Nara, ya que durante el día Mauro Icardi compartió una serie de contenidos en redes sociales donde la mostraba en su hogar, tras la polémica.

Si bien Nara respondió de la misma forma hacia su expareja, la tensión y el mal momento que vive quedó en evidencia durante la celebración de CARAS, donde fue captada al momento que rompió en llanto. En las imágenes se la puede ver rodeada de sus seres queridos, entre ellos Mariana Fabbiani que intentó consolarla.

Mariana Fabbiani se cruzó con Wanda Nara en un momento de gran angustia. La empresaria se vio visiblemente afectada y Fabbiani, en su lugar de colega, se la encontró entre lágrimas y no pudo evitar contenerla.

En este contexto, la conductora Fabbiani detalló el momento en el que Wanda se angustió en la gala de CARAS y en una entrevista con LAM explicó las razones por las que decidió acercarse a la novia de L-Gante.

“Wanda se angustió y me acerqué para ver si la podía ayudar en algo”, comenzó Fabbiani en diálogo con LAM, y le quitó peso a su acto de consuelo: “Creo que es el gesto que podría tener con cualquier persona que de golpe la veo quebrarse así”.

Desde su punto de vista, Wanda se mostró visiblemente afectada y sola, y como cualquier otra persona hubiese hecho desde su lado más empático, la modelo se acercó a la conductora de Bake Off y le dio la posibilidad de descargarse.

En su relato, Fabbiani mencionó su voluntad de ayudar sin nada a cambio:“La vi un poco sola y nos pusimos a charlar”. Además, la conductora reconoció la valentía de Wanda por asistir al evento en el medio de una situación familiar tan dolorosa:“No es que me sorprendió que vaya, pero si me pongo en su lugar, con todo lo que estaba pasando, yo no tendría toda esa templanza para ir, arreglarme, enfrentar a la prensa, más si estoy en un momento tan delicado”.

Gala de Caras.

Por otro lado, Mariana se refirió también a la fortaleza de la empresaria para manejar toda la polémica en los medios, un aspecto que no se ve en todos los famosos: “Wanda está hecha de otra madera, se sabe manejar mediáticamente, ha crecido así y son distintos estilos, no lo pongo en mi porque nada que ver”.

Más allá de reconocer su templanza, la periodista reconoció que le recomendó retirarse para descansar y priorizar su bienestar: “Yo le decía, ‘anda con tus hijos, anda a tu casa, te angustiaste, y es normal, sos humana’”.

A su vez, agregó la empática actitud que tuvo la revista Caras por haber cuidado a Wanda y no ir en busca de la polémica. “La verdad que la vi angustiada de verdad, a mí me parece que es la realidad de ellos y yo no puedo perder la perspectiva de verla angustiada e ir a ayudarla”, agregó la periodista.

Wanda Nara en la gala de Caras.

En este sentido, Mariana Fabbiani señaló que según la información que Wanda le quiso transmitir, su angustia se desató por un mensaje relacionado con una orden judicial. “Yo creo que algo pasó en el evento que la hizo llorar, tuvo un día agitado”, detalló la conductora.

Por su parte, el día de Wanda fue una jornada muy agitada, como lo vienen siendo sus últimas semanas. Sin embargo, la mediática intenta con todas sus fuerzas ir más allá de la tristeza, sobre todo por sus hijos. Pero, a veces, salir de la fama y recordar que una es humana hace falta.

VFT