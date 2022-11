Mariana Fabbiani viajó hace una semana a Europa por cuestiones laborales. Hasta el momento sólo se sabe que se trata de un nuevo proyecto que incluye varios destinos del exterior. Previo a ir al viejo continente, la conductora estuvo en México y contó en sus redes: Cinco días súper intensos, llenos de color, historias y emoción.Uno de los primeros viajes de varios que están por venir porque ando en una que me tiene muy entusiasmada. Un proyecto nuevo, que me representa, desafía y que estamos empezando a construir con un equipo que es lo más de lo más. No me dejan contar nadaaaaa. En cuanto pueda les chusmeo".

Su primero destino europeo fue Milán, Italia y actualmente se encuentra en París, Francia. A continuación, sus mejores looks para disfrutar de las hermosas ciudades.

Mariana Fabbiani marca tendencia con sus looks por las calles de Europa.

Mariana Fabbiani a lunares

Uno de los looks de Mariana Fabbiani en Milán fue un conjunto de falda y camisa, blanco a lunares negros by María Cher. Se trata de la pollera Crecy que, como indican en la web oficial de la marca, es de crepe viscosa estampada con detalle de frunces en el centro delantero y ruedo irregular. La camisa también es la modelo Crecy, crepe viscosa con gran cantidad de frunces en cuerpo y manga. Tiene puños anchos y lazo en el cuello.

Sus botas coloradas eran de caña alta, cuero vacuno simil reptil y taco fino de 8,5cm, de Puli.D.

El total look tiene un precio de $125.000. Para tapar la unión y marcar la cintura, sumó un cinto negro medio con hebilla dorada.

Mariana Fabbiani marca tendencia con sus looks por las calles de Europa.

Mariana Fabbiani en total black

Uno de los look más elegantes de Mariana Fabbiani en Europa fue el del primer día en París. A las botas, leggins y sweater negros le sumó un sombrero del mismo tono con flores de colores.

Como abrigo usó el tapado de Rayo (by Amores Trash), que le debe su nombre a las solapas que tienen esa forma. Su precio es de $65.000.

Mariana Fabbiani urbana chic

Mariana Fabbiani eligió para una tarde por Milán, un look súper canchero: jean roto en las rodillas, camisa celeste, botas marrón claro de caña alta, cinto del mismo color y un tapado largo marrón oscuro modelo Casuarina by Doma. Su precio es de $175.000.