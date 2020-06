El comentario de Mariana Genesio que incomodó a Juana Viale

Juana Viale fue incomodada por Mariana Genesio el último fin de semana, cuando contó una anécdota que puso en duda su veganismo. Así es, la intérprete oriunda de la provincia de Córdoba reveló que la nieta de Mirtha Legrand sabe cocinar muy buenos asados y no faltaron las miradas fulminantes.

"Fui a su casa y cocinó para un montón de gente. Preparó un montón de cosas espectaculares. Y sos vegana, pero hiciste un asado increíble. ¿Te estoy delatando?", expresó la actriz de 39 años en la mesaza y la conductora de 38 años explicó: "No, está bien. Yo comí mucha carne durante toda mi vida, el que me enseñó a hacer asados fue mi papá".

"Allá (en Chile) me di cuenta que no eran como nuestros asados. Entonces lo llamaba a mi papá y le decía: 'Tenés que enseñarme a hacer asado'. Pero cuando iba a comprar la tira de asado, no se llama tira de asado, tenía que decirle al carnicero cómo era el corte que quería. Y ahí aprendí un montón", agregó Juana.

Luego, continuó: "Ahora no pruebo carne, pero no tengo problema en manipularla porque mis hijos comen. No me gusta el maltrato animal. A mis amigos que comen carne les pongo videos de mataderos, de traslados de animales". Y quien se mostró en contra de eso fue Mariana, quien argumentó: "Eso es lo malo. Estás a punto de dar el mordisco al chorizo y ella te pone el video".

"Nunca comí mucha carne. Siempre me dio mucha pena el animal. Yo no enarbolo una bandera, si vos hacés otra cosa no te condeno. Me parece que hay procesos y que hay gente que necesita carne para alimentarse", finalizó la mamá de Ámbar, Ringo, Alí y Silvestre.