Mariana Genesio posó completamente desnuda

Todo estamos viviendo momentos de mucha preocupación y algunos de soledad extrema, Mariana Genesio no fue la excepción. La actriz está realizando la cuarentena obligatoria, y este día sorprendió con un infartante desnudo para sus seguidores.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, en la que tiene un total de 338 mil seguidores, compartió una serie fotos en donde se la ve totalmente desnuda y usando un barbijo.

“Hace días que no me maquillo, no me peino, no uso químicos . Mi cuerpo es el Planeta Tierra. Mi ropa es la humanidad. #Nudity #yomequedoencasa De esta salimos juntos“, escribió en la publicación.

Al ver esto, sus fanáticos se volcaron a darle “me gusta” y además también le dejaron comentarios de todo tipo al respecto. “No podes mas de Diosa”, “Me encantó”, “Que hermosa mujer q sos”, fueron algunos de los mensajes que recibió.