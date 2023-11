Desde el divorcio con Claudio Caniggia, Mariana Nannis se encuentra en un conflicto sin fin con sus mellizos. Recientemente, Charlotte Caniggia reveló en el Bailando 2023 que mantiene una tensa relación con sus padres debido a fuertes internas familiares. Asimismo, realizó un gran descargo tras ser cuestionada acerca de su madre, destacando los malos tratos de sus progenitores.

Además, meses atrás, Mariana Nannis protagonizó un terrible incidente junto a Alex Caniggia. El mediático acusó a la exesposa del futbolista de echarlo a él y su mujer mientras estaba embarazada de su nieta, Venezia. Asimismo, el influencer aseguró que su madre no tiene deseos de conocer a su hija:

“Tengo a mi mujer embarazada, va a parir la próxima semana o la otra como mucho. Y así fue, parió a los 10 días. ¿Qué hizo? Me echó del departamento. Aparte, ni siquiera se preocupó en ver la panza, en ver a la nieta. No me felicitó, no felicitó a mi mujer. Nada. Nació y ella estaba acá. Ni siquiera vino a verla a la clínica. Un desastre”, expresó Alex.

Las fotos que publicó Mariana Nannis en un intento de acercarse a Alex Caniggia

Tras la disputa con Alex Caniggia, Mariana Nannis desató una gran polémica en las redes sociales con un mensaje en Instagram que involucra a su nieta Venezia. En una serie de publicaciones, la mediática se muestra formando la letra "V" con sus dedos, aparentemente haciendo referencia a la niña. Estas publicaciones provocaron una reacción negativa de algunos de sus seguidores en las redes sociales.

Instagram @mariananannis_

En la primera imagen, se la puede observar a Mariana Nannis sonriendo y haciendo la “V”: “Felíz día”, posteó la mujer. En la siguiente historia, mantuvo su postura pero agregó el nombre de su nieta “Venezia”. Diversos usuarios de las redes sociales plantean que se podría tratar de una especie de reconciliación por parte de la mediática a su hijo.

Instagram @mariananannis_

Sin embargo, las publicaciones causaron un gran revuelo entre los seguidores de Mariana Nannis, caracterizado por reacciones negativas y brindando apoyo a Alex Caniggia ante el conflicto con su madre. Los usuarios le instaron a pasar más tiempo con su nieta y enfatizaron la importancia del amor y la conexión familiar por encima de otras preocupaciones.

“¡Andá y conocé a tu nieta! El tiempo pasa y no vas a ser joven toda la vida, ya tenés tus años. ¡Fijate que lo único que te llevás es el amor que te dieron tus hijos y ahora tu nieta! La plata no es todo Mariana. Lo peor que le puede pasar a una persona es ser pobre, pero pobre de amor! Pensalo”, comentó uno de sus seguidores.

Instagram @mariananannis_

Sin embargo, Mariana Nannis no se quedó de brazos cruzados y arremetió contra los mensajes de odio: “Lo peor que le puede pasar a una persona es criticar a otra, siempre todo te va a molestar y más viniendo de una mujer linda como yo. Ubicate y si no, mirate al espejo así te ubicás solita”, respondió tajante.

La relación de Mariana Nannis con Alex y Charlotte Caniggia, y su nieta Venezia es objeto de atención pública tras la fuerte disputa que desencadenan a diario, y sus acciones en las redes sociales a menudo generan reacciones variadas por parte de sus seguidores.

P.C