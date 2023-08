Alex Caniggia se convirtió en padre por primera vez junto a Melody Luz hace apenas un mes, al darle la bienvenida a este mundo a Venezia. En el medio del nacimiento de la pequeña, el mediático vivió una complicada situación con su madre Mariana Nannis, que volvía a Buenos Aires, en medio del divorcio con Claudio Paul y un nuevo enfrentamiento con su hijo. .

Desde su cuenta de Tiktok, Alex realizó un vídeo a modo de ‘’story time’’ para descargarse, en donde les contó a sus seguidores que días antes de volver a la Argentina, le pidió que desalojaran el departamento en el que se encontraba, a pesar que faltaba muy poco para la llegada de la bebé.

Alex Caniggia y Melody Luz

Qué pasó entre Alex Caniggia y Mariana Nannis

‘’En tres días llego, tenés que irte del departamento’’, empezó diciendo sobre lo que le dijo su madre y continuó: “Tengo a mi mujer embarazada, va a parir la próxima semana o la otra, como mucho. Y así fue, parió a los 10 días. ¿Qué hizo? Me echó del departamento. Le dije: ‘¿Qué me hacés? Mudarme con todas las cosas, mi jermu está embarazada, ya viene la beba’”, explicó indignado.

El conductor contó que se fueron de la propiedad, se insultaron fuertemente y él terminó mudándose: “Aparte que yo venía pagando las expensas y cuando me echa, escuchen bien, me echa y después el abogado inútil que tiene, lo llama a mi representante, El Foca, y le dice: ‘che, ¿Alex puede seguir pagando las expensas?', yo me quedé como ‘¿what?’”, se quejó Alex.

Efectivamente a los 10 días, Melody Luz dio a luz a la niña y, aun así, Mariana tomó la firme decisión de expulsarlo, por lo que su hijo decidió expresar su bronca mediante sus redes sociales: “Aparte, ni siquiera se preocupó a ver la panza, a ver la nieta. Ni me felicitó, ni felicitó a mi mujer, nada, nació y ella estaba acá y ni siquiera vino a verla a la clínica, un desastre'', comentó enojado.

Finalmente, Alex Caniggia les pidió a los usuarios de Tiktok que le brinden su opinión acerca de la interna con Mariana Nannis: ‘’O sea, ¿ustedes pueden creerlo? Quiero comentarios a ver qué la gente piensa, así que esto no se lo voy a perdonar a mi vieja nunca en mi vida, para mí ya no existe, le hice la cruz”, concluyó.

