Charlotte Caniggia sobre Mariana Nannis: "hace 3 años que no la veo"

La relación entre Charlotte Caniggia y su madre, Mariana Nannis sigue sumando capítulos. Y es que entre tanta polémica familiar, ahora se suman las revelaciones de la mediática respecto al conflictivo vínculo. A corazón abierto, Charlotte dialogó con CARAS y se refirió a la difícil situación que involucra a los Caniggia.

Tiempo atrás, Charlotte contó que no tenía mucho contacto con tus padres. Sin embargo, su papá, Claudio, recientemente conoció a Venezia, la hija de su hermano mellizo Alex Caniggia.

Las declaraciones de Charlotte Caniggia

¿Cómo viviste que tu papá finalmente conociera a su nieta, Venezia?

-Yo no estuve presente, pero supongo que fue muy lindo. Ojalá mi mamá también pueda conocerla. Hay que tratar de mejorar el vínculo aunque estén separados. La bebé no tiene nada que ver. Fue positivo para la familia que mi papá la conociera. Me alegró.

-¿Y todo sigue igual con ellos o tuvieron también un acercamiento con vos?

-Pude charlar con los dos, sí, y cruzar mensajes, pero no es que digo “bueno, los voy a ver”. Ahora está un poco mejor la cosa con ellos, por suerte cambió. Hubo un acercamiento. Me hablaron y charlamos, muy poquito, pero bien. Quizá el divorcio y todo eso fue lo que los hizo actuar así. Ojalá que ellos puedan sanar y estar bien con sus hijos. Estaría buenísimo.

-¿Pasó algo entre ustedes que, crees, los hizo estar así de distantes?

-No pasó nada. Quizá ellos tienen sus momentos, como la gente que se separa. No sé como es. Algún día estará todo bien.

-Pero antes de su separación ¿Cómo era tu relación con ambos?

-Estaba re bien. Yo los amo a mis papá, son lo más, siempre tuvimos una súper relación. Éramos una familia súper unida. Tuve una infancia increíble, super linda. Pienso que puede ser normal esto que sucede ahora…y que sea algo que pasa en todas las familias. Pero lo mío está tan expuesto, y más ahora al estar en el Bailando; todos me preguntan. Hace bastante que yo estoy así con mis papás. No me gusta salir a contar nada, pero bueno, se dio. Ojalá pueda estar todo bien.

-¿Sentís que este conflicto que tus padres tienen entre ellos lo trasladan a ustedes, sus hijos?

-No sé. Cada uno tiene su momento. Yo no los critico. Son mis papás. Yo visualizo ya que todo está bien. Porque uno atrae lo que piensa. Si uno le pone energía negativa y decís, bueno “ no me van a hablar nunca”, listo, eso queda así. Trato de ponerle energía positiva y pensar que todo va a estar bien. Y que ellos se van a acercar a sus hijos. Trato de no hacer tanto problema porque esto le pasa a muchos jóvenes. Mucha gente me escribió sobre eso, muchos jóvenes. Yo no lo conté para dar lástima, sino porque me preguntaron y dije “ya fue, no voy a esconder tanto tiempo lo que me está pasando”. Pero es algo de hace bastante.

-¿Hace cuánto tiempo qué te vivís esta situación?

-Yo a mi mamá hace tres años que no la veo. Me duele sí, porque son mis papás, pero si ellos no deciden sanar, no es mi problema. Con mi papá hace menos que no me veo. Yo decido amarlos, sanar. Ojalá que ellos puedan acercarse algún día. Pero no tengo odio, ellos me dieron la vida. Cada persona sana como pueda. Prefiero mantenerme al margen. Los amo, ya se acercarán. Quizá estén mal. No los juzgo. Acepto esto y suelto. No hay que vivir angustiado. A veces te tocan padres que están pasando por un momento malo.

-¿Y asimilar esta situación cómo te hizo sentir, tuviste momentos de estar mal, muy triste?

-Antes me ponía muy mal por este tema. Lloraba. Mi novio me aconsejaba. “Bueno, Char, ya va a pasar, no te pongas mal”. Y aprendí que esta es mi realidad, mis papás no me hablan. Pero de mi parte está todo bien. Lo acepto y es lo que me toca vivir. Me encantaría reconciliarme con ellos. Uno como hijo no puede cargar con la mochila de toda la familia. Uno tiene que hacer su vida, estar feliz con sus cosas. Todos tenemos defectos. Estuve hace poco en Nepal, en un reality de España. Y ahí aprendí mucho sobre meditación. Eso me ayudó bastante.

De este modo, Charlotte Caniggia se refirió al conflicto con sus padres, Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia.

