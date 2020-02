Súper sexies, Mariano Martínez y Camila Cavallo revelan los secretos de su pasión

Su historia de amor es digna de un guión cinematográfico. Hace casi cuatro años que Mariano Martínez (40) y Camila Cavallo (24) se vieron por primera vez en una cena y no pudieron separarse más. La conexión mutua fue tan fuerte que inmediatamente decidieron convivir y a los pocos meses ella quedó embarazada de su primera hija, Alma (2).

“Nuestra relación está más consolidada que nunca. El flechazo del comienzo es importante pero con el tiempo el amor se trabaja y la verdad es que con Mariano logramos una unión súper fluida y de mucho entendimiento… tenemos mucha comunicación. Así nos potenciamos como personas y pareja”, asegura la joven santafesina que está feliz de protagonizar junto al actor la campaña fotográfica del Centro de Medicina Estética Libelle.

“Hace rato que teníamos ganas de hacer una producción juntos y aceptamos la propuesta que nos hizo la doctora Carolina Schneider. ¡Nos re divertimos! No tuve que darle consejos de modelo a Mariano porque es súper canchero para posar. Además, nos sentimos muy cómodos porque el fotógrafo que nos retrató es amigo nuestro”, agrega quien profesa la vida sana para un bienestar general.

“Los dos entrenamos más que nada por una cuestión de salud: nos sentimos mejor haciendo ejercicios… Es nuestro cable a tierra. Y tenemos una alimentación saludable que promovemos en casa, más allá de darnos nuestros gustos como cualquier persona”, agrega la modelo que retomó sus compromisos publicitarios por el “destete” de su beba y que se anotó para hacer un curso de maquillaje.

Camila habla y a pocos metros se escucha a Alma jugar súper entretenida con sus hermanos Olivia (10) y Milo (6), fruto de la relación anterior de Martínez con la modelo Juliana Giambroni.

“Desde el primer día que conocí a ‘Oli’ y a Milo se dio un vínculo natural y hermoso. También tengo re buena onda con ‘Juli’ y su pareja Matías Di Chiara. Cada uno cumple su función y, a su manera, formamos una gran familia ensamblada, donde hay mucho diálogo ya que siempre la prioridad son los chicos”, afirma la modelo. Y concluye: “Como mamá me gusta ver crecer de cerca a mi hija. Por eso elijo los trabajos que me permiten tener más flexibilidad horaria. Mariano ahora está con las grabaciones de la tira de El Trece, ‘Separadas’, pero se organiza de forma perfecta para estar presente como padre… Y como mujer y pareja soy pasional, así vivimos el amor, con mucha pasión. Hubo compromiso y está la idea de la boda pero todavía no pusimos fecha. Lo habíamos planificado para el año pasado y lo postergamos por una cuestión económica y porque preferimos viajar en 2019. No tenemos apuro, ya vendrá el casamiento como un nuevo hijo, que buscaremos más adelante…”