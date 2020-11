Mariano Martínez reveló cómo fue primer beso con Valeria Lynch: "Estábamos a punto caramelo"

El romance de Valeria Lynch y Mariano Martínez, el cantante de Attaque 77, parece que se afianza cada vez más. Siempre ella contó como se conocieron y cómo surgió el amor. Ahora, él dio detalles de su romance con la "Extraña dama".

"Se fue dando. Nos fuimos de gira y empezamos a pasarla bien. Visitamos un montón de lugares haciendo lo que nos gusta. Somos gente que hemos pasado de todo en la vida. Y en un momento ya decís 'tengo una persona, alguien que me entiende, un aliado'. Supongo que a los dos nos gustó. Los dos sentimos eso, la contención del otro. Que al final es todo lo que necesitamos", contó el músico en el ciclo "ESPN Playroom", que conduce Migue Granados

Consultado por Granados sobre el momento en el que se produjo el tan esperado primer beso, Mariano declaró: "Estábamos en Carmen de Patagones porque habíamos ido a hacer un show. Estuvimos toda la tarde con el Chaqueño Palavecino hablando y tomando unos vinos. Una charla interminable. Entonces, en un momento, el Chaqueño se fue a cantar y nosotros nos quedamos ahí...Y nos quedamos ahí. Después de la charla con el Chaqueño, quedamos a punto caramelo".

La pareja se enamoró mientras Lynch grababa su disco de rock donde Martínez colaboró en uno de sus temas. "Un día me llama Álvaro Villalba, el dueño del estudio donde grababa Valeria, y me cuenta que ella iba a hacer 'Arrancacorazones', de Attaque 77. Que si quería fuera al estudio para conocerla y hablar. En un momento estoy escuchando que estaban pasando 'Par mil', de Divididos, y entonces ahí intervine. Dije: 'Perdón, pero se me ocurre algo que puede estar bueno, no me lo quiero guardar'. Al rato se van a hablar y cuando vuelven me dicen que querían que fuera el productor y el director de la banda. No sé si estaba planeado o se les ocurrió en el momento", concluyó sobre el momento donde, quizás, ocurrió el "flechazo".

Valeria Lynch confirmó que convive con Mariano Martínez

Valeria Lync habló y "blanqueó" de alguna manera su relación con el "violero" ya que confesó que están transitando la cuarentena juntos: "La cuarentena nos agarró en Uruguay y pudimos volver. Con Mariano tenemos una convivencia obligada", reveló ella en el programa "Confrontados" y luego habló del show por streaming que va a brindar el primero de agosto...

"Trabajamos mucho en un show que voy a presentar. Estoy entusiasmada", contó Valeria y reveló que el guitarrista y cantante de Attaque 77 la acompañará: "Vamos a hacer dúos con Mariano. Es el hombre orquesta, un capo... Está grabando medias pistas, y va a tocar todos los instrumentos". Finalmente se refirió a él de una forma muy particular: "Sola no hubiera podido hacer este show: me da mucha seguridad que esté a mi lado".