Mariel Di Lenarda compartía la terna de mejor panelista con Yanina Latorre, por lo que cuando salió de la ceremonia tras recibir su premio y Santiago Sposato, cronista de "LAM" le comentó que le parecía injusto que haya ganado, ya que la angelista lo merecía.

Esto generó opiniones encontradas entre quienes estuvieron a favor de que se lo diga de frente para no hablar de ella sin que pueda defenderse y quienes no estuvieron de acuerdo con las formas en las que Sposato se dirigió a Mariel Di Lenarda.

En "Nosotros a la Mañana", Mariel Di Lenarda aprovechó para hacer su descargo: "¿Por qué tengo que dar explicaciones porque APTRA me da un premio y cree que soy merecedora de tenerlo y de ganarmelo? Creo que me lo merezco y lo quiero disfrutar".

Con respecto a la entrevista que le hizo de Sposato, la "Tota" expresó: "La verdad es que casi me estropeó la noche, la sensación no me la pude sacar en toda la noche, la angustia que me dejó. En un momento me acusó de robarme un premio, ¿robarme un premio? loco, laburo hace millones de años, ¿qué culpa tengo?".

Mariel Di Lenarda.

Mariel Di Lenarda se anustió en vivo

Mientras hablaba del mal momento que vivió durante la entrevista que Sposato le hizo, Di Lenarda se angustió y con los ojos llenos de lágrimas manifestó que lo único que quiere es poder disfrutar del premio que se ganó.

"Termina la nota, que yo la piloteo como puedo, yo soy respetuosa, no voy al frente, ¿qué tendría que haber hecho? ¿decirle 'tomá llevátelo y dáselo a Yani? Estaba sola yo ahí", lanzó Mariel Di Lenarda.