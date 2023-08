El pasado lunes 28, en “A la tarde”, el programa de América TV conducido por Karina Mazzocco, afirmaron que Marina Calabró y Jorge Lanata estaban peleados a muerte. Los motivos se remontarían al momento en el que el conductor de PPT decidió hacer público el estado de salud de Wanda Nara.

Marina Calabró desmintió totalmente enfurecida este enfrentamiento, debido a que el estado de salud de Jorge Lanta es muy delicado y no estaría en condiciones de salir públicamente a desmentir estos dichos.

¿Qué fue lo que dijo Marina Calabró?

“Tuve que salir a desmentir lo que no es. Yo por regla ética, yo no desmiento colegas, no me gusta salir diciendo que están mintiendo. Pero estaban diciendo que Lanata y yo estamos en una pelea irreconciliable. Y me asusté en un momento", expresó la panelista.

Marina continuó: "Lo raro es que me conocen todos y no me llamó nadie; claro, no me llamaron porque sabían que era mentira. No les dio la cara, igual los quiero".

"Además, Lanata habló del cruce que fue al aire en DDM. Yo hablé en LAM. Quedó todo viejo, para mí que lo quisieron atar con la internación de Lanata, como para actualizar. No sé qué quisieron hacer, nada... A mí me atragantaron la factura, a ellos les garpó, no sé", sostuvo la periodista de Radio Mitre.

"A Diego Esteves lo voy a bloquear directamente y a Matías Vázquez no le escucho más los mensajes, es una posición tomada. Que el chisme tenga un viso de realidad, un 10% aunque sea... Qué sé yo", cerró.

