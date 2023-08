Indudablemente, uno de los segmentos más populares en LN+ es la interacción entre Eduardo Feinmann y Jonatan Viale. No obstante, en las últimas semanas, dicho intercambio ha dejado de ocurrir debido a la pelea entre los conductores. Ante esta situación, en el programa “A la Tarde” optaron por entrevistar a Marina Calabró, quien compartió su visión sobre este asunto.

"Esta (guerra) es entre ellos... me parece que está bien la posición que tomó el canal, que es no forzar aquello que hoy no están dadas las condiciones. ¿Viste que esto es bastante dinámico? Hoy tenes un problema, mañana te olvidaste por qué te habías peleado... Por suerte pasa un poco eso", comenzó contando Marina Calabró.

Además, la columnista afirmó: "Por ahora no hay ninguna intención de las partes, y me parece que está bueno que el canal no lo fuerce, porque si no fluye orgánicamente, tampoco tiene el efecto televisivo que se busca. No los podes forzar, si no sale, no sale".

