Una de las pasiones, indiscutibles, que llena de vida a Marcelo Tinelli, es el fútbol. Ese tema no tiene discusión. El amor por el fútbol también la comparte con sus fans, y debido a sus compromisos laborales, el prestigioso conductor de "Canta Conmigo Ahora", no sabía si iba a viajar o no al Mundial de Qatar 2022.

Marcelo Tinelli habló hoy del tema y lo hizo con una introducción muy mundialista: "¡Qué manija estoy con el Mundial lpm! ¡Qué ansiedad me agarró! ¡Vamos Argentina!", comentó el periodista y empresario en su cuenta de Instagram.

"Hace días que me vienen preguntando, insistiendo por lo mismo. La verdad que, es una pregunta que todavía no tenía respuesta y hoy sí la tiene. Hoy sí lo voy a decir. Tanto que me lo han preguntado, que llegó el día de responderlo, así que voy a contestar eso que tanto quieren saber", expresó Tinelli.

Sin más preámbulos, Tinelli compartió una nueva historia con stickers mundialistas donde dio la tan esperada respuesta: "La pregunta que me vienen haciendo muchos hace días, es, si voy a estar en el Mundial de Qatar. Venía pensando, pero bueno, les quiero decir que voy a ir al Mundial de Qatar", comentó el presentador.

Marcelo Tinelli contó con quién va a ir al Mundial de Qatar

Ahora que está soltero, Tinelli ocupa gran parte de su tiempo libre en compañía de sus hijos y amigos. Hoy, por ejemplo, almorzó con su hija Mica Tinelli y su amigo Felix Maillo.

Marcelo Tinelli respondió lo que "tanto le venían preguntando".

En línea con la buena noticia que el conductor de TV compartió con todos sus fans, Marcelo Tinelli también adelantó, con quién va a ir al Mundial de Qatar, ahora en noviembre.

"Estoy muy feliz de ir al Mundial, de ir con algunos integrantes de mi familia y con amigos a disfrutar la fiesta máxima del fútbol. Me pone muy, pero, muy feliz. ¡Gracias a todos, porque es un sueño, es un sueño ir con mi familia y con mis amigos!", agregó en su historia Marcelo Tinelli.