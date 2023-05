Marixa Balli mostró los recuerdos íntimos que guarda de Rodrigo: "Esos lindos momentos"

Marixa Balli tuvo una relación única con Rodrigo Bueno y un romance que trascendió hasta nuestros días, ya que la exvedette lo recuerda cada vez que puede y con mucho cariño.

El pasado 24 de mayo el cantante cuartetero habría cumplido 50 años y Marixa decidió recordarlo a través de sus redes sociales, compartiendo los recuerdos que guarda de él y que pocos habían visto antes.

“Lo vivido no tiene archivo, esos lindos momentos”, expresó la exvedette Twitter en donde compartió una carta escrita por cantante en la que se puede leer la frase “fue lo mejor del amor”, dejando en claro que el hit habría sido en base a la pasión que vivieron ambos en su relación.

Además, Balli compartió un recuerdo invaluable que guarda: el guante de boxeo que Rodrigo usó en sus míticos shows en el Luna Park. “Me voy a dormir con este hermoso recuerdo, siempre en mi corazón. Regalo de los shows en el Luna Park”, dijo la mediática junto al objeto que está firmado por el artista.

El tenso cruce entre Marixa Balli y Patricia Pacheco por la película de Rodrigo

Días atrás, Patricia Pachecho, ex de Rodrigo Bueno visitó LAM, el programa de Ángel De Brito y tuvo un tenso ida y vuelta con Marixa Balli, especialmente por el rol que se le dio en la película sobre El Potro que se estrenó años atrás.

"Yo me distancio de él en un diálogo muy pacífico. Tuvimos que tomar una decisión", empezó a relatar Marixa Balli sobre el momento en que dejó la relación que tenía con Rodrigo. Ahí mismo, Patricia Pachecho saltó y dijo: "Yo creo que te protegió, no es que no te amara...". Así, la expareja del cantante reconoció que la bailarina fue uno de sus grandes amores, sino el más grande.

Luego, en LAM tocaron el tema de la película de Rodrigo. En esa charla, Patricia Pachecho afirmó que no se habla con la familia del cantante. Entonces, Marixa Balli le lanzó un dardo: "Pato, la película fue muy fuerte". Rápidamente, ella se atajó: "Bueno, yo no la hice...".

Luego, Marixa Balli siguió: "¿Pero quién la hizo? Alguien tuvo que haber hablado". "Yo hablé de las drogas", respondió la exmujer de Rodrigo. Sin embargo, a la intérprete de la Cachaca se la notó muy indignada y no pudo contenerse: "¿Y de mí quién habló? Porque a mí me ponen como una pu... en la película, como una situación del momento".

