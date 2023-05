El percance de Marixa Balli al salir de LAM: "¿En qué estaba pensando?”

Marixa Balli es una de las angelitas revelación de esta temporada de LAM y sus anécdotas se convirtieron en un verdadero furor viral.

En esta oportunidad, la ex pareja de Rodrigo Bueno reveló que fue protagonista de un confuso episodio al salir de los estudios de América, en el momento en el que una murga estaba tocando en las afueras de la emisora.

"Salgo del canal, hay murga en la puerta, estaba largando unos pasitos, me compenetro, la música me transporta. Y de repente digo '¿a dónde dejé el auto?'. Hago una cuadra y el auto no estaba y pienso 'qué confusio y tengo en este momento'. Cuestión que era para el otro lado. Dios mio, ¿en qué estaba pensando?", disparó.

Marixa Balli fue viral por burlarse de la novia de Jorge Rial

En medio del furor en redes sociales, Marixa Balli se convirtió en furor después de que se difundiera un video en el que se burlaba de María del Mar Ramón, la pareja de Jorge Rial.

Todo comenzó cuando en LAM se reprodujo un audio en el que la joven periodista habló por primera vez sobre la internación de Rial en Colombia.



La escritora hizo una aparición en FutuRock, donde tenía una columna, y evitó hablar sobre su relación con el periodista. Sin embargo, reveló que tuvo que cerrar su cuenta de Instagram debido a la repercusión de la noticia y la exposición de su relación.





Fue en ese momento cuando Marixa Balli, en una especie de sketch cómico junto a Ángel de Brito y el resto del equipo, se burló de las declaraciones de María del Mar. "Me estremecí. Pensé que iba a contar algo más importante", agregó Balli.

AL.M