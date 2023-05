Marixa Balli fue uno de los grandes amores de Rodrigo, el cantante cordobés. Patricia Pachecho también lo fue, y las dos se disputan el puesto. Recientemente, debido al estreno de la película del Potro, estuvieron cara a cara en LAM, el programa de Ángel De Brito en América TV. En un ida y vuelta de opiniones, las exparejas del cantante se cruzaron por opiniones sobre el film.

"Yo me distancio de él en un diálogo muy pacífico. Tuvimos que tomar una decisión", empezó a relatar Marixa Balli sobre el momento en que dejó la relación que tenía con Rodrigo. Ahí mismo, Patricia Pachecho saltó y dijo: "Yo creo que te protegió, no es que no te amara...". Así, la expareja del cantante reconoció que la bailarina fue uno de sus grandes amores, sino el más grande.

Marixa Balli y Rodrigo

Ángel De Brito, frente a la aclaración de Patricia Pachecho, le preguntó a Marixa Balli de qué la protegió Rodrigo. "Me protegió de situaciones complicadas. Un día nos sentamos y hablamos. Fue muy duro porque yo siento que estábamos los dos muy enamorados. Yo era una molestia en ese momento. Soy una mujer con carácter, no tomo, estoy siempre consciente. Sé hacer cuentas, sabía lo que entraba y lo que salía. Lo cuidaba y lo protegía demasiado. Nos distanciamos en mutuo acuerdo. Es muy duro distanciarse así de una persona que amás", respondió la empresaria a la pregunta del conductor.

Con respecto a esa ruptura amorosa, Marixa Balli reconoció: "Él me transformó en una bailantera en potencia, así que miedo no tenía. Era una relación muy fuerte y un poco, me destrozó el corazón. Tomamos la decisión correcta e hicimos un distanciamiento. Por eso, como nunca nos peleamos, el problema era nunca terminar".

Marixa Balli en LAM

Luego, en LAM tocaron el tema de la película de Rodrigo que se estrenó en el cine hace algunos días. En esa charla, Patricia Pachecho afirmó que no se habla con la familia del cantante. Entonces, Marixa Balli le lanzó un dardo: "Pato, la película fue muy fuerte". Rápidamente, ella se atajó: "Bueno, yo no la hice...".

Marixa Balli cruzó a Patricia Pacheco por el lugar que le dieron en la película de Rodrigo

Luego de que Patricia Pacheco se lavara las manos, Marixa Balli siguió: "¿Pero quién la hizo? Alguien tuvo que haber hablado". "Yo hablé de las drogas", respondió la exmujer de Rodrigo. Sin embargo, a la intérprete de la Cachaca se la notó muy indignada y no pudo contenerse: "¿Y de mí quién habló? Porque a mí me ponen como una pu... en la película, como una situación del momento".

Marixa Balli rompe en llanto por la perdida de una amiga

Frente a la pregunta de Marixa Balli, Patricia Pacheco aclaró: "Yo lo único que hice fue aportar cuando me vinieron a preguntar a mí. Yo hablé de mi historia, de las adicciones, de su trabajo... De Marixa no voy a hablar porque ella es ella y yo soy yo. Yo no voy a hablar por ella". Después, reveló si Rodrigo le contaba cosas sobre la bailarina: "Rodrigo no me hablaba de Marixa. Yo sabía que él la amaba porque se le notaba. Él no me careteaba nada, yo sabía todo".

Marixa Balli se mostró molesta por la película de Rodrigo, por lo que Carolina Molinari decidió preguntarle si estaba enojada. "Yo no estoy enojada con nadie. Intento interpretar quién fue el que habló. Patricia tenía los derechos de la película, por eso le pregunto quién relató esas cosas como que yo era una chiquita del momento. No fue que él venía a Buenos Aires y me decía '¿tenés tiempo ¿nos vemos?'. No, nada que ver. Tuve una relación, fui una novia importante en su vida y pasamos muchísimas cosas juntos", respondió con contundencia la cantante y empresaria.

Por último, Marixa Balli contó cuál fue su reacción al ver la película. "Cuando me llama la productora y me hace ver la película sola en una sala privada, no entraba nadie cuando terminó la película porque sabían que yo estaba hecha una loca ahí adentro. No lo podía creer. Yo estoy tranqui pero es feo cuando se le muestra a la gente algo que no es real. Lo mío no fue real, no fue así", sentenció.

