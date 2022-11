Marlene Montaner explicó los motivos del reality sobre su familia

Desde hace unos años, la familia Montaner se volvió una de las más conocidas de la televisión argentina y en Sudamérica. Desde videocplis de Mau y Ricky, canciones y videos sobre el embarazo de Eva Luna y Camilo, hasta la participación de Ricardo Montaner y sus hijos en La Voz Argentina posicionaron el apellido Montaner como una dinastía de artistas. Pero, por si fuera poco, hace unas semanas, se estrenó un reality sobre la vida íntima de la familia.

El pasado 9 de noviembre se lanzó Los Montaner, un reality producido y distribuido por la plataforma Disney+. El reality muestra la vida diaria de cada uno de los integrantes de esta multitudinaria familia. Pero poco se supo sobre el motivo por el cual aceptaron hacer pública el día a día de ellos.

Marlene Montaner usó su cuenta de instagram para postear una publicación, donde explica cuales son las razones. "Me preguntaban que me motivó a hacer el reality y la verdad es que la respuesta es nada, por el contrario, he estado reacia a hacerlo por los últimos 20 años" comenzó la descripción del posteo y agregó que hasta entonces, no quería que invadieran su privacidad. Pero luego explicó que terminó aceptando porque "Pasaron algunas cosas que me hicieron pensar que tal vez Dios quería que compartiéramos nuestra dinámica de familia “normal” con todas las situaciones típicas, altos y bajos".

Marlene aseguró que el "show es una invitación a creer que se puede, que si nosotros lo logramos cada día ustedes claro que también" y cerró agradeciendo a sus seguidores por los "comentarios hermosos, al amor con el que han venido de visita , y los que no lo han hecho así quiero pensar que es porque no entendieron nada.