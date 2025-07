Marley junto a Mirko y Milenka en Portugal: "Me faltó que mi papá conociera a mis hijos"

Alejandro “Marley” Wiebe tomó en 2017 a decisión más importante y se convirtió en padre por primera vez con el nacimiento de Mirko (7). Y el amor que inundó cada uno de sus días desde entonces lo llevó a tomar otra firme determinación, porque el 28 de diciembre del 2024 se sumó a sus vidas Milenka.

El 28 de julio la pequeña cumplió 6 meses y la familia decidió tomarse unas pequeñas vacaciones para celebrar su feliz presente. Un vuelo con algunos nervios de por medio, ya que se trataba del primer viaje de la beba al exterior, fue superado rápidamente. Papá y sus dos herederos desembarcaron en el aeropuerto de Barajas con inmensas sonrisas dispuestos a disfrutar de sus primeros días en Madrid.

"Y ahora vinimos a Portugal a visitar a unos amigos y fue una experiencia genial porque ellos tienen hijos de la edad de Mirko… Ya después, ellos se vuelven y yo vuelo a Turquía para encontrarme con Susana Giménez para mi primer programa", cuenta Marley.

La familia pasó por Madrid y luego emprendió rumbo a Portugal para visitar amigos.

Qué dijo Marley sobre su rol de papá

"Descubrí que la función de padre es una de las mejores de mi vida. Funciono muy bien como papá. Con Mirko, que ya es más grande, me encanta llevarlo e ir a buscarlo a la escuela… participar de los eventos deportivos que le encantan… Y arrancar de nuevo con Milenka, cuidándola, dándole la mamadera, durmiéndola, es como revivir los mejores momentos vividos con Mirko… Siento que todo es un placer y que de verdad descubrí que el mejor papel de mi vida es este: ser padre. Y un papá “todo terreno”.

Mirko, feliz y muy protector con su hermanita Millenka en brazos.

“¡Sin ninguna duda estoy viviendo el mejor momento de mi vida! Y por eso quiero disfrutarlo al máximo. Todo lo que tengo hoy entre mis brazos, mis hijos Mirko y Milenka, es lo que siempre le pedí a Dios. ¡Soy inmensamente feliz!”, repite Marley.

—¿Hoy con dos hijos cambiaron las prioridades de su vida?

— Sí, obviamente que ya no son las mismas de hace unos años. Antes surgía algo y me iba de viaje sin ningún problema. Y cuando Mirko era chico me lo llevaba… Hasta cumplir su primer año él se la pasó viajando conmigo. Fueron seis meses en nuestra casa de Buenos Aires y seis por el mundo…. Después paramos y volvimos a hacerlo nuevamente. Pero hoy es imposible porque él ya tiene escuela y debe cumplir con sus obligaciones.

"Siempre quise tener un hijo y una hija y, si por mí fuera, seguiría teniendo hijos", dice Marley.

—¿Cómo es Mirko y cómo es Milenka? ¿En qué se parecen y en qué se diferencian?

—La verdad es que los dos chicos son tan buenos y se portan excelente. Con la experiencia que viví con Mirko que fue un santo pensé “¡Bueno ahora me agarro por la que se me viene con Milenka!” Pero ella es una santa. Duerme aún más tiempo de lo que dormía el nene y siempre se despierta sonriendo y por eso criar a mis dos hijos es todo un gran placer. Encima se llevan muy bien entre ellos. El la protege todo el tiempo y cuando llega alguien a casa enseguida le dice que se tiene que lavar las manos antes de tocar a su hermanita. Se abrazan todo el tiempo, se dan besos y se quieren muchísimo.

"Todo lo que tengo hoy entre mis brazos, mis hijos Mirko y Milenka, es lo que siempre le pedí a Dios", afirma Marley.

—¿Mirando su día a día desde arriba siente que finalmente conformó la familia que siempre soñó?

—La verdad es que sí… Siempre quise tener un hijo y una hija y, si por mí fuera, seguiría teniendo hijos, pero voy sumando años y siento que me estoy poniendo mayor. (Risas) Por eso digo “Hasta acá llegamos”. Pero la verdad es que me encanta ser padre y la paso súper bien con mis hijos y tendría más hijos si hubiera empezado antes.

Marley, Milenka y Mirko visitaron el Palacio de Sintra, un mágico sitio que transporta al 1743.

—¿De faltarle algo hoy… qué sería?

—Lo único que siento que me faltó pero es así la vida, es que mi papá que falleció hace ya como veinte años conociera a mis hijos. Pienso que a él le hubiera encantado tener a Mirko y a Milenka como nie tos. Y, encima, los dos son muy parecidos a él; tienen la misma nariz que él y la forma de la cara. Yo soy más como mi mamá, entonces siento que volvió mi papá a través de ellos. Y siento que lo que hoy lo que me faltaría es verlo disfrutar de sus nietos como sé que lo hubiera hecho de estar vivo.

—¿Cuándo terminan las vacaciones y vuelve el trabajo?

—Muy prontito. Ya arranco, en agosto, por Telefé, Por el mundo –con Susana Giménez en Turquía- y los chicos se vuelven porque Mirko tiene que retomar el colegio y sus actividades.

