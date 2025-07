“Me enamoré de la historia en las sobremesas con La Negra Sosa y Falú”: La infancia de Felipe Pigna

En una nueva entrega de +CARAS (CARAS TV), el reconocido historiador y docente Felipe Pigna emocionó a la audiencia al compartir detalles íntimos de su vida personal y profesional. En una charla profunda con Héctor Maugeri, el célebre divulgador presentó su nuevo libro, Conspiración en Londres, y no solo repasó la vida de los próceres más influyentes de la Argentina, sino que también se animó a contar cómo nació su pasión por la historia y qué personas marcaron su camino.

Nacido en Mercedes, provincia de Buenos Aires, en 1959, Pigna es considerado uno de los principales historiadores del país. Su extensa trayectoria como docente por más de 30 años, autor de títulos fundamentales, conductor de ciclos televisivos y radiales como Historias de nuestra historia (TV Pública) y Historias de la Argentina secreta (Radio Mitre), y su rol como director del Centro de Difusión de la Historia Argentina en la Universidad de San Martín, lo convirtieron en una figura clave para acercar el pasado al gran público con rigor y claridad.

Felipe Pigna en +CARAS.

La infancia de Felipe Pigna y el origen de su vocación

Durante la entrevista, Pigna rememoró cómo nació su amor por la historia en su infancia, en un hogar atravesado por el arte y la cultura. “Mi pasión empezó por mi casa, que era una casa de mucha cultura. Mi viejo fue Director de Cultura de Azul y traía a grupos de folklore. Vinieron la Negra Sosa, Eduardo Falú, Atahualpa Yupanqui. Venían a cenar porque mi mamá cocinaba muy rico, y mi viejo me invitaba a la sobremesa. Esas charlas eran maravillosas, eran relatos... y ahí me empezó a gustar”, recordó con emoción.

Ya en el secundario, una docente dejó una huella imborrable. “La profesora Giacometti hizo que me gustara la historia, que entendiera que la historia era algo muy lindo, muy interesante, que te podía ayudar a comprender cosas del presente. Fue una gran profesora, que murió muy joven, pero quedó un recuerdo hermoso en mí, y fue un poco el inicio de la vocación”.

Felipe Pigna en +CARAS: “Mi pasión empezó por mi casa, que era una casa de mucha cultura".

El efecto de una mala profesora y el camino autodidacta

Pero no todo fue inspiración positiva. Felipe también contó que una mala experiencia escolar terminó potenciando su impulso autodidacta. “Había tenido una muy mala profesora en segundo año. Empezamos a leer por nuestra cuenta, porque decíamos: ‘Esto no puede ser, esto no es así’. Y bueno, después uno va también como un poco autodidacta, vas leyendo cosas que te interesan. La curiosidad, que para mí es la clave de todo. La curiosidad es la cosa más linda que tiene el ser humano”.

Felipe Pigna.

Héctor Maugeri destacó que el trabajo de Pigna parece el de un espía detrás de los grandes personajes de la historia. Él lo confirmó con una sonrisa: “Sí, hay mucho espionaje. Aparte te agarra una locura, ¿viste? Cuando estoy en modo libro hay una cosa de detective. Y bueno, esto te lleva a esto, esto te lleva a lo otro, y entrás en una especie de locura”.

Durante su paso por +CARAS, Felipe Pigna no solo compartió detalles íntimos de su vida personal y profesional, sino que también reveló cómo nació su pasión por la historia y quiénes fueron las personas que marcaron su vocación.