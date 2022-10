Marley reveló cuál es la técnica que usa para que Mirko entre a la escuela sin llorar

Marley suele compartir en las redes diferentes videos de cómo son sus días con Mirko. El conductor le muestra a sus seguidores cuáles son las las rutinas que tienen juntos y sobre todo de qué forma logra que el niño no sufra con dichas actividades.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Marley publicó un video en el que conversa con Mirko y le plantea que hoy entrara a la escuela sin "escantalete", sin hacer lío y sin llorar diciendo "Papá". Aunque el niño prefirió no responder, sabiendo que lo angustia separarse de su papá al momento de entrar al establecimiento educativo.

Marley y Mirko.

Sin embargo, el conductor tenía un as bajo la manga y expresó: "Traje esto mismo que te daba cuando estabas en el jardín de 2 años, ¿te acordas de esto? Es el collar de papá de los poderes, que cuando me extrañas mucho vos me podías hablar a través de la pulsera esta".

Rápidamente Mirko vio el amuleto que le daba su papá cuando era más pequeño y sonrió. "Sí, me acuerdo y en la sala de 3 también me lo diste", respondió el niño sabiendo que con esa pulsera se siente seguro. "Hoy entramos al jardín con la pulsera con poderes que nos comunica cuando estamos separados", escribió Marley junto al video de la charla previa.

Marley detalló cuál fue el gesto de Mirko con un compañero que extrañaba a su papá

Marley le da la "pulsera con poderes" a Mirko para que entre tranquilo a la escuela, sabiendo que si en algún momento lo extraña, puede hablarle a través de la pulsera y así están en comunicación. De esa forma, el conductor logró que su hijo se sienta seguro al momento de despedirse en la puerta del jardín.

"Había un amiguito de tu sala que se llama Gael, que su papá se había ido de viaje un tiempo por trabajo y como vos te diste cuenta que él extrañaba a su papá, le prestaste tu pulsera para que él se pueda comunicar con su papá", contó Marley muy orgulloso de la actitud que tuvo Mirko con su compañerito.