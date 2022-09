Junto a Mirko, Marley mostró el terreno donde construirá su nueva casa

Marley compartió en la tarde de este martes, un video junto a su hijo Mirko desde el terreno donde construirá su nueva casa.

Allí, el conductor le cuenta al pequeño que el nuevo hogar ahora será de los dos, ya que donde viven actualmente es una casa que ya estaba desde antes de que su hijo naciera.

En el video también se puede ver que el terreno está dentro de un country o barrio cerrado. Marley con Mirko a upa se acerca a un lago y el nene queda asombrado por los patos.

"Mostrale al arquitecto dónde querés tu habitación", le dice en un momento Marley a su hijo. "Ahí, en el cielo", responde el pequeño.

El conductor dejó claro que este es el primer capítulo de su nueva casa. Aparentemente subirá todos los avances que irán sucediendo en los próximos meses.

También, Marley publicó una Historia de Instagram donde escribió: "Casa nueva, vida nueva" junto a una foto con Mirko.

Marley confirmó que será papá por segunda vez: "Mirko tendrá una hermanita"

En julio pasado, desde el centro de esquí ‘El Azufre’, en Mendoza, el conductor contó a Caras que contactó al mismo lugar de EE. UU. donde nació su primer hijo por vientre subrogado.

Ante la pregunta de en qué momento preciso se encuentra el proceso que comenzó para la llegada de la hermanita o hermanito de Mirko, Marley respondió: "Hay dos etapas: una donde surgen los embriones y otra donde aparece la mamá subrogante y hay embarazo. Ahora no hay todavía embarazo, solo están los embriones, que a diferencia de lo que pasó con Mirko, donde salió uno, acá se originaron muchos. Por eso, hay más posibilidades".

Marley y Mirko.

Luego, el presentador señaló: "Estamos buscando una nueva mamá subrogante ya que la mujer que tuvo a Mirko tenía problemas de presión y hace poco fue nuevamente madre. Ella tuvo dos hijos. Después llegó Mirko, quien nació de emergencia tres semanas antes por ese problema de salud de ella. Por entonces estaba en riesgo su vida, por eso, Mirko llegó antes de lo previsto. Una vez que aparezca la mamá subrogante habrá embarazo y también se conocerá el sexo. A mí me encantaría que sea nena y me imagino produciéndola, con trencitas, aunque no sepa ni peinarme... ¡ja ja ja! Sueño con darle una hermana a Mirko.

Marley y Mirko.

Por último, Marley contó: "Una vez que aparezca la mamá subrogante, me hacen los estudios clínicos y ahí nos reúnen para que nos conozcamos. Hace poco tuve de vuelta una charla con psicólogos. Ellos tienen muchos profesionales que te acompañan durante todo el proceso. No es automático. A uno siempre le informan que el período es largo y que hay que tener paciencia. No es que uno va al shopping, pide un niño y se lo dan.