Lali Espósito cumplió 30 años y lo celebró con un mega festejo donde acudieron no solo amigos, sino también muchas celebridades. Marley, que es muy amigo de la cumpleañera, decidió preparar un video compilando hermosos recuerdos junto a Mirko, para regalárselo a la cantante. Mediante redes sociales compartió el hermoso presente.

“Feliz cumple Lali. Todos te amamos pero Mirko un poco más” escribió Marley en su publicación de Instagram junto a varios emojis de corazones.

Marley y Mirko le hicieron un tierno regalo a Lali Espósito en su cumpleaños nº 30

En el video se pueden ver distintos momentos que compartieron junto a Lali, cuando Mirko era apenas un bebé y la cantante le daba de comer con una cucharita. Además, otro de los momentos que aparecen en el video es cuando se encontraban en un aeropuerto y el pequeño corre a abrazar a su artista favorita.

“Hola Lali, ¿Cómo estas? Hice una rotonda que te va a re encantar. ¿Viste? Chau” dice Mirko sonriendo en el video que publicó Marley en Instagram, mientras se ve un video en el que el menor le regaló una rotonda hecha con sus juguetes.

Lali Espósito celebró su cumpleaños nº 30 con un mega festejo. Marley asistió y fue uno de los encargados de publicar en redes sociales cada detalle. Además de compartir fotos con algunos de los invitados, el conductor de La Voz Argentina compartió el momento en el que una artista le pegaba brillos en la frente a la artista pop.

Marley reveló qué pasó cuando Mirko le preguntó por su madre biológica:

Siempre que se juntan Florencia Peña con Marley algo divertido pasa. Tienen una química especial de años de conocerse y en esta oportunidad el padre de Mirko visitó "Flor de Equipo", el programa de Telefe conducido por su amiga y reveló qué pasó el día que su heredero le preguntó por su madre biológica.

Una de las panelistas del ciclo, Nancy Pazos, le preguntó a Marley si su hijo alguna vez quiso saber por su mamá. Luego de que Alejandro confirmara que volvería a ser padre en algún momento reveló que el pequeño ya le había consultado por su madre. ¿En qué contexto? En pleno Zoom, mientras Mirko estaba en clase del jardín por la cuarentena, el año pasado.

"Fue hace un montón, en uno de los Zooms del jardín. Estábamos en una clase de gimnasia, corriendo alrededor de la mesa y la maestra dice: 'Pídanle almohadones a mamá y papá', y él me miró y me dijo: '¿Y mamá?'", recordó.

"Le dije que hay nenes que tienen mamá y papá, otros sólo mamá y otros sólo papá. Que él tenía sólo papá. Me miró y me dijo: 'Ah, ok', y siguió con la clase. No lo tenía ensayado. Me dijeron que siempre vaya con la verdad pero hasta donde él vaya preguntando", cerró el conductor.

