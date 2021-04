Marley reveló qué pasó cuando Mirko le preguntó por su madre biológica

Siempre que se juntan Florencia Peña con Marley algo divertido pasa. Tienen una química especial de años de conocerse y en esta oportunidad el padre de Mirko visitó "Flor de Equipo", el programa de Telefe conducido por su amiga y reveló qué pasó el día que su heredero le preguntó por su madre biológica.

Una de las panelistas del ciclo, Nancy Pazos, le preguntó a Marley si su hijo alguna vez quiso saber por su mamá. Luego de que Alejandro confirmara que volvería a ser padre en algún momento reveló que el pequeño ya le había consultado por su madre. ¿En qué contexto? En pleno Zoom, mientras Mirko estaba en clase del jardín por la cuarentena, el año pasado.

"Fue hace un montón, en uno de los Zooms del jardín. Estábamos en una clase de gimnasia, corriendo alrededor de la mesa y la maestra dice: 'Pídanle almohadones a mamá y papá', y él me miró y me dijo: '¿Y mamá?'", recordó.

"Le dije que hay nenes que tienen mamá y papá, otros sólo mamá y otros sólo papá. Que él tenía sólo papá. Me miró y me dijo: 'Ah, ok', y siguió con la clase. No lo tenía ensayado. Me dijeron que siempre vaya con la verdad pero hasta donde él vaya preguntando", cerró el conductor.

VIDEO | Para matarse de risa: Mirko, el hijo de Marley, se enojó con los Reyes Magos

Apenas se levantaron luego de la noche en la que llegan los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, Marley y Mirko fueron directo al arbolito de Navidad donde el pequeño había dejado agua y comida para los camellos que trasladan a los reyes. Con emoción el conductor filmó el momento en el que su hijo le dice que se comieron todo el pasto y las galletitas y el agua. Ahora lo que nunca imagino Alejandro es como iba a terminar la historia, con un fuerte reclamo del niño a los tres reyes.

Tras comprobar que habían pasado, Marley le dijo a Mirko que vaya en busca de su regalo, un gran paquete que el pequeño fue abriendo poco a poco y sacándolo del papel que lo envolvía. "Sos muy prolijo para abrir los regalos", atino a decirle el conductor. Entonces cuando terminó con el proceso el niño gritó de alegría ya que se trataba de un barco a control remoto que su padre le dijo que lo podía usar en la pileta.

Acto seguido el conductor encendió el regalo y le mostró a Mirko todas las luces y cosas divertidas que tenía, entonces juntos cantaron una canción de Navidad y Marley le preguntó: “Vinieron con los camellos”. ¿Y comieron pasto?”, a lo que el niño no sólo respondió que sí, sino que hizo que su padre muera de risa al escuchar su firme reclamo "Fue muy lindo, pero trajeron poquitos regalos”.

FL