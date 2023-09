Marta Fort usó sus redes sociales para hablar sobre su padre, Ricardo Fort y la supuesta operación que tuvo con Aníbal Lotocki. La hija del chocolatero más famoso del país hizo un descargo en su cuenta de Instagram al respecto.

La hija de Ricardo Fort se mostró preocupada por las muertes de Silvina Luna, Mariano Caprarola y el sinfín de pacientes que se operaron con Aníbal Lotocki.

El descargo de Marta Fort

En diferentes medios y en las redes sociales circuló el rumor de que Ricardo Fort se habría operado con el médico cirujano que se encuentra cada vez más complicado. La influencer, salió a desmentir los dichos.

Desde su cuenta oficial de Instagram, Marta Fort escribió: “Me entristece mucho la condición de los pacientes de Lotocki y por todo lo que están pasando últimamente”, comentó escribiendo la influencer.

“No obstante, me estuvieron mencionando mucho en una nota donde se dice que mi papá fue uno de ellos, que murió por eso y quiero aclarar que no es así”, escribió la hija de Ricardo Fort, quien además aclaró que su padre jamás se operó con Aníbal Lotocki y que estaba consciente de que no podía someterse a una ninguna cirugía.

Al finalizar, agregó: “Les deseo lo mejor a sus víctimas y ojalá puedan salir de esto”, concluyó Marta Fort en su descargo.

J.M