VIDEO | Martín Bossi cuenta por qué le tiene miedo a los barbijos y qué come en cuarentena

Durante los últimos años, hace casi una década, Martín Bossi se convirtió en no sólo uno de los mejores imitadores del país, sino en uno de los artistas más completos sobre el escenario, Canta, baila, imita, interpreta; el repertorio del actor (uno de los preferidos de Adrián Suar, Susana Giménez y Marcelo Tinelli) es inagotable y hasta que comenzó la cuarentena se lucía en Kinky Boots.

Pero el comienzo del aislamiento no sólo hizo que sus actividades se suspendan sino que lo encontró solo en su departamento, lejos de su madre y las tablas. Inquieto cómo pocos, CARAS Digital se comunicó con el actor para ver cómo llevaba el aislamiento y no sólo relató cómo lo transita sino que grabó un video contando que come, qué películas mira y ¡por qué le tiene miedo a los barbijos!

"La verdad es que me preguntaron cómo llevaba la cuarentena y no tengo mucho para decir, como tartas, es lo único que como porque las tengo todas frizadas. Estoy a full con películas y series que me transmiten tranquilidad como 'Pandemia', 'Virus', 'Chernobyl', 'Se lo que hicieron el verano pasado', me dan mucha paz, eso me relaja mucho", contó muy serio aunque uno no pueda evitar la risa del otro lado.

También relató que realizó un permiso especial para llevarle cosas a su madre: "Ayer me fui hasta lo de mi vieja a llevarle unas compras... ¡Vos podés creer que me atendió detrás de un vidrio! No te me acerques, me decía y yo me moría por darle un abrazo, y bueno me acerqué y la intenté abrazar y salió corriendo... ¡Mirá si tenés el virus y sos transmisor asintomático, salí de acá, me querés matar! así reaccionó mi madre, una divina total", relató con humor.

