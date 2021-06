Martín Bossi habló sobre los rumores de romance con Romina Ricci

Un romance bomba habría comenzando en la pista de La Academia. Entre ensayo y ensayo, él para la apertura y ella como participante del certamen, se habría dado el primer flechazo entre Romina Ricci y Martín Bossi que, al parecer, estarían iniciando una historia de amor.

Si bien los actores son amigos hace mucho tiempo, y comparten fotos juntos en las redes, el amor habría nacido en los pasillos de La Flia luego de que el imitador la ayudara a componer su personaje para el ritmo de La Academia donde tuvo que interpretar a su ex pareja, Fito Páez.

Martín Bossi y Romina Ricci.

“Habrían pasado la noche juntos. Alguien me dijo que si paso ahora por la casa de Romina voy a ver el auto de Martín y otro me dijo que estuvieron grabando y editando algo que va a salir en las próximas horas. Lo que me llama poderosamente la atención es que hayan estado en la madrugada editando. Déjenme dudar“, indicó Juan Etchegoyen en Mitre Live.

En medio de las repercusiones, Martín Bossi decidió romper el silencio. "No hay nada más noventoso que desmentir un romance", comenzó diciendo el imitador al sitio Primicias Ya. "Ella es mi amiga hace más de 15 años. En 20 años de carrera he fomentado lindas amistades en el medio, no tantas, y con mujeres también. Y no todo lo que pasa entre un hombre y una mujer tiene que ver con el sexo o con la pareja. Yo creo en la amistad entre el hombre y la mujer. Tenemos una relación profunda y hermosa. Somos familia. Amo a sus hijos".

Martín Bossi contó una picante anécdota que, ¿involucra a Laurita Fernández?

Unas semanas atrás, Martín Bossi reveló una desconocida anécdota Laurita Fernández y reveló la interna en la relación de la bailarina con Fede Hoppe. "¿Es verdad que acompañaste a un amigo a la casa de su novia a ver si estaba en una?", le preguntaron al humorista.

"No se puede explayar tanto. Teníamos dudas. Él tenía una relación monogámica. Salía con monos gámicos. Pero parece que no estaba con monos gámicos, estaba con jirafas gámicas... Llegamos y estaba la jirafa adentro porque se escuchaba", contó Martín Bossi con ironía.

Pero a pesar de que no dio nombres, en el programa se animaron a tirar quiénes fueron los protagonistas de esa anécdota que, al parecer, involucra a Fede Hoppe y Laurita que habría sido infiel con Fede Bal.