La gala de los Martin Fierro 2023 fue el epicentro de grandes acontecimientos de la farándula argentina. La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) y Telefe organizaron una noche única rodeada de celebridades. Sin embargo, muchos de ellos no se hicieron presentes.

La presencia de Susana Giménez no pasó desapercibida y tampoco la de Pampita, quien marcó tendencia con un glamouroso vestido. Lo mismo sucedió con Wanda Nara, quien se convirtió en la estrella de la noche cuando ganó el Martín Fierro a revelación por su participación en Quién es la máscara.

Pampita, divina en los Martín Fierro 2023. Foto: Federico de Bartolo.

Marley y Marcelo Tinelli entre los grandes ausentes en los Martin Fierro 2023

Sin embargo, algunas celebridades faltaron y no estuvieron en la gala. Una de ellas fue Marley, quien ya había avisado que no sería parte de la ceremonia de premiación. Su ausencia se da en un contexto en el que el conductor fue denunciado ante la Ley por un supuesto caso de abuso sexual a un menor de edad. Su presencia era muy esperada por todos los medios de comunicación pero no sucedió.

Marley se encuentra en Colombia grabando un nuevo reality.

Otro de los grandes ausentes fue Marcelo Tinelli, quien argumentó faltazo diciendo que tenía un viaje a Europa que ya estaba planeado. En su momento Ventura fue consultado al respecto en el programa de Intrusos y dijo que el conductor ya se lo había anticipado.

Marcelo Tinelli también es quien decidió no ser parte de la ceremonia este año.

Nancy Duplaá tampoco se hizo presente en la ceremonia. La actriz recibió el premio a Mejor Actriz de Reparto y fue Violeta Urtizberea quien recibió el galardón en su honor.

Lo mismo pasó con el jurado de La voz argentina que ganó en la categoría Big Show, La Sole fue la encargada de recibir el premio y mencionó especialmente a Ricardo, Ricky y Mau Montaner y Lali Espósito, quienes no asistieron a la ceremonia.