Coti Romero participó en A la Barbarossa y aprovechó la oportunidad para hacer un fuerte reclamo a APTRA al aire. La exparticipante de Gran Hermano 2022 reveló que no fue invitada a los Premios Martín Fierro.

Recordemos que esta esperada ceremonia de premiación se llevara a cabo el 9 de julio en el Hotel Hilton de la Ciudad de Buenos Aires. El evento estará repleto de distintas figuras de la televisión argentina que esperarán ser consagrados.

Coti en A la Barbarossa.

La joven de Corrientes fue una de las participantes más polémicas y queridas de Gran Hermano 2022, el reality que encabeza la lista de favoritos para ganar la estatuilla de oro de este año, sin embargo, por ahora, ella se quedó afuera de la premiación.

Imagen reciente de la ex participante de Gran Hermano 2022.

Cuando Georgina Barbarossa le comentó que el reality estaba nominado, Coti Romero apuntó contra la ceremonia: "No sé, a mí no me invitaron". De todas maneras, para cerrar el tema, la joven confesó quién cree que va a ganar: "Sin dudas, va a ganar Gran Hermano".

¿Qué dijo Coti Romero sobre su separación con El Conejo?

En vivo desde LAM, la ex participante de Gran Hermano 2022 reveló por qué se separó de Alexis: "No fue algo puntual, pero fueron problemas innecesarios que veníamos teniendo porque creo que ninguno estaba acostumbrado a todo esto y me parece que pasa con la mayoría".

Luego de una visita a su pueblo, Coti Romero reveló las consecuencias de su ruptura con El Conejo: "Perdí 7 kilos. Pasé un momento difícil, ahora me valoro mucho más y me volví a encontrar de nuevo".

J.C.C