Este 9 de septiembre de 2024, tuvieron lugar los premios Martín Fierro 2024, evento en el cual no solo son premiadas distintas figuras del espectáculo y la TV Argentina, si no que también en esta oportunidad las celebrities aprovechan para deslumbrar con sus looks en la alfombra azul.

En esta ocasión muchas estrellas se hicieron presentes acompañados por sus hijos y sus hijas, entre ellas están Nicole Neumann que asistió con Indiana y Allegra Cubero y Wanda Nara junto a su hijo Valentino López, fruto de su amor con el exfutbolista Maxi López.

La presencia de Wanda siempre es muy esperada con su público, ella siempre da de que hablar y por supuesto los premios no fueron la excepción. La empresaria se muestra muy enfocada en su vida profesional, esta pronta para debutar como conductora en la próxima edición de Bake Off, es toda una estrella que sin dudas se lució en la entrega de los galardones.

WANDA NARA

La cantante asistió a los premios de este año acompañada por su hijo mayor y ambos destacaron por sus looks.

Wanda Nara asistió a la alfombra de los Martín Fierro junto a su hijo Valentino López

En la previa de los premios había un rumor sobre la posibilidad de que la empresaria vaya a la ceremonia junto a su expareja, esto no fue así ya que por un percance ella fue junto al mayor de sus niños. "Vino mi hijo Valentino porque llegue al hotel y me había olvidado el vestido, me trajo el vestido y me va a acompañar", comentó Nara.

Wanda dio el presente a los premios junto a su hijo, Valentino quien tiene 15 años y juega al fútbol en las inferiores de River Plate junto a Bastián Demichelis, hijo de Martín Demichelis y Evangelina Anderson. En la alfombra azul, la empresaria posó junto al adolescente y brillaron con sus looks.

Wanda Nara optó por un vestido ajustado largo, manga larga polera con la espalda descubierta color celeste, el look lo terminó con grandes anillos y aros. Este outfit dejo muchos comentarios, ya que se trata del mismo que uso Kim Kardashian en los Oscar 2022. Por su parte, Valentino López lució un traje negro que combinó con una rema simple color blanca.

A.D