La noche de los premios Martín Fierro 2024 fue a puro glamour y alegría. Los más de los 600 invitados disfrutaron de la premiación y uno de los momentos más relevantes de la gala fue el paso por la alfombra blue, donde las celebridades lucieron el look elegido para la ocasión. Y por supuesto, Wanda Nara deslumbró con su espectacular outfit, aunque en redes sociales no la perdonaron al compararla con Kim Kardashian, quien supo lucir la misma prenda en 2022.

El vestido elegido por Wanda Nara y Kim Kardashian

Kim Kardashian es una de las figuras de Hollywood que supo construir su gran imperio en torno a su imagen, comenzando en el mundo de las polémicas para convertirse en una de las empresarias del momento. Y estas características pueden caberle perfectamente a Wanda Nara, si de figuras nacionales se habla.

Pero además de este camino recorrido, a distintos niveles, las dos mujeres ahora tienen algo más en común: la elección de su vestuario. Es que ambas lucieron el mismo vestido para los premios más importantes de la industria, Kim en los Oscar y Wanda en los Martín Fierro.

Fue la estrella estadounidense quien lució en 2022 un vestido de la firma Balenciaga, tratándose de una pieza en color celeste de bodycon, con una cola larga. Los detalles de esta prenda inciden en su diseño para resaltar las curvas, con mangas largas y la espalda descubierta, con un broche en medio.

Se trata del mismo vestido con el que Wanda Nara se presentó a los Martín Fierro 2024, en el Hotel Hilton. Por el momento, la argentina no indicó si se trata de una pieza de gran colección de atuendos o fue un vestido diseñado para la ocasión. Lo cierto es que con los detalles, se puede indicar que es exactamente igual al que lució Kim.

Además, la conductora de Bake Off Celebrities al igual que la empresaria eligió como accesorio unos lentes futuristas con los que ambas posaron ante las cámaras. La gran distinción entre estos dos looks es que mientras Kim lució guantes a tono, Wanda no lo hizo, ya que priorizó usar joyas.

Una vez más, en el mundo de la moda, se dejó en claro que todos los looks se pueden repetir y lucir por diferentes figuras, para que cada una de ellas les de su impronta.