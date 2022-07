Martín Redrado está embargado por una de las demandas que le inció Luciana Salazar

Luciana Salazar le inició una demanda a Martín Redrado por el incumplimiento de un contrato que ambos firmaron en diciembre del año pasado y la Justicia se manifestó a favor de la modelo. Esto implica un embargo sobre el economista que deberá responder por su falta.

Paula Varela fue quien reveló los detalles en "Socios del Espectáculo", donde explicó: "Acaba de salir el embargo de bienes de acciones a Martín Redrado por parte de Luciana Salazar, ella ya lo venía adelantando, tiene que ver con un contrato que él firmó en diciembre del año pasado y no habría cumplido".

Martín Redrado y Luciana Salazar.

Como si eso fuera poco, la panelista del programa advirtió: "Esta va a ser la primera de varias demandas que se vienen en esta pareja tremenda". De esa forma, dejó en claro que la modelo prevee seguir exigiendo justicia por los acuerdos que no se estarían cumpliendo por parte de su expareja.

Por su parte, Luciana Salazar acaba de iniciar un viaje a Europa, donde se reencontrará con su hija, Matilda que está de vacaciones con sus abuelos visitando a su tía. La artista reveló que haría un recorrido por varias ciudades antes de volver al país.

La reacción de Martín Redrado al enterarse del romance entre Luciana Salazar y Julián Álvarez

Adrián Pallares brindó la información que le llegó desde el entorno del economista, el periodista reveló: "Lo que cuenta gente cercana es que Redrado se despertó ayer con los pelos así revueltos y está que no puede entender". Al parecer esto tomó por sorpresa al ex de Luciana Salazar.

El conductor de "Socios del Espectáculo" agregó: "Te juro que no lo puede creer. No puede creer que le esté pasando esto. Él está pensando en el casamiento". Fiel a su estilo, Adrián Pallares le aconsejó: "Martín no te distraigas".