Martín Redrado sobre Luciana Salazar: "Soy el único hombre que hizo posible que fuera madre"

Muchos capítulos se escribieron sobre la relación de Luciana Salazar y Martín Redrado. Ahora es el economista quien decidió romper el silencio y dar su versión sobre la polémica en donde se ve involucrado con su ex.

“Yo también sufro. Estoy dolido por todo lo que dice que no es cierto”, afirmó el expresidente del Banco Central en un mensaje que le hizo llegar a Polémica en el bar. “Soy el único hombre que hizo posible que fuera madre. Yo no soy el padre de Matilda, pero lo hice posible porque era su deseo y que me trate así es muy injusto y doloroso”, aseguró tajante.

“No me quiero enroscar con esto porque Luciana hace un Gran Hermano de temas que deberíamos solucionar en privado”, cerró Redrado.

Martín Redrado llevará a la justicia a Luciana Salazar

Luego de los polémicos mensajes que sacó a la luz Luciana Salazar, hoy en "Los Ángeles de la Mañana", Fernando Burlando, abogado de Martín Redrado confirmó que el economista llevará a la justicia a la modelo.

"Confirmado porque hubo expresiones que consideramos atacan la dignidad y honestidad de Martín Redrado en segundo término todo lo que se ha hablado genera daños y perjuicios y también frente a esta operación sistemática mediática que hemos registrado en el pasado y el presente Redrado es víctima y vamos a hacer una denuncia en la justicia contravencional por hostigamiento mediático", reveló el abogado.

Ángel entonces preguntó qué iban a presentar y Burlando explicó: "En realidad cuando yo por ejemplo te digo lacra y lo expreso o digo que ejerces violencia de género necesitas pruebas. No sé si podrá acreditar si es o no Martín esa persona. Lo que pueda probar Luciana es menor, a Martín no le preocupa lo que pueda probar en la justicia", explicó y agregó que están incluídos en la denuncia los audios, mensajes y mails que la modelo habría filtrado a la prensa. "Martín no tiene una relación con Luciana Salazar y ella dice que ha tenido un vínculo".

Se dio a conocer una conversación privada de Luciana Salazar y Martín Redrado

En el día de ayer se conoció una conversación que Luciana grabó que tuvo con Martín Redrado en la que hablan de blaquear su relación pero todo terminó en una "amenaza" para el economista.

“Vos no vas a salir con alguien a comer, porque te reviento. Yo no salí”, dice ella. “Obvio. No va a suceder eso”, contestó. “Si no, me estás jodiendo a mí. Ahora, después lo que vos quieras hacer conmigo en esta etapa… Y bueno, veamos cómo podemos hacer algo sin que nos vea nadie. Vos conoces más Miami”, se la escucha decir Luli.