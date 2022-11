Martina fue la segunda eliminada de la casa de Gran Hermano. Ayer en la gala de eliminación, Santiago del Moro le notificó a la participante que debía abandonar la casa con un 57.42% de votos en contra.

Hoy en el debate de Gran Hermano, Martina tuvo la oportunidad por primera vez de aclarar todo lo que había pasado dentro de la casa. Sin ningún reparo, la exparticipante habló y aceptó que jugó y que se equivocó.

"Jugamos mal porque jugamos para afuera", afirmó Martina en el debate. La ex Gran Hermano armó el grupo Los Monitos, conformado por Tomás, primer eliminado, y ahora solo quedan dentro de la casa, Juan y Nacho. "Yo me acerque a Juan y a Tomás por afinidad. A Tomy lo veía fuerte", agregó.

Martina prendió el ventilador tras su salida de Gran Hermano: "Con Alfa me equivoqué, jugamos mal".

"Me considero una buena persona. Con Alfa me equivoqué", aseguró Martina. Recordemos que la jugadora fue la primera líder de la semana y cuando Alfa estuvo en placa junto con Tomás, eligió salvar a Alfa porque sintió que Tomás tenía mayor apoyo de la agente afuera y le erró a su pronóstico.

"No mire realities. Nosotros nos divertíamos adentro y creíamos que la gente de afuera se iba a divertir, pero no... Entramos a jugar, pensamos que estábamos jugando bien, que divertía", subrayó la eliminada de la casa.

Martina no tuvo muy buena química con las otras mujeres de la casa, hasta el último momento, la participante intentó un fallido acercamiento a Mora, pero el tiempo no le alcanzó para unirla a Los Monitos. "Con Julieta somos muy distintas. Claramente no había afinidad", remarcó la ex Gran Hermano.

Pese a que Martina aseguró en el debate con Santiago, que no entró con una estrategia para jugar, en el reality se vio otra cosa.

Martina se arrepintió de la presentación en Gran Hermano

Martina entró fuerte a la casa y sabía que no iba a ser la cara que más iban a amar. Ella eligió un personaje y su estrategia le jugó en contra. "Sabía que iba a chocar o llamar la atención. Lo de los gays lo dije en la presentación para que haga ruido, pero nada que ver". ¿Qué fue lo que declaró en su perfil de presentación que cayó mal entre la comunidad LGBTIQA+?

"A mí personalmente me gustan los chicos. Las chicas no me atraen para nada. No entiendo eso de la bisexualidad. ¡Me da un poco de asquito!". Estrategia o no, ahora Martina está afuera y arrepentida de su estrategia.

Martina aseguró que cambiaría la presentación, pues sabe que no le ayudó mucho. "Hasta que terminé el secundario fue a un colegio de monjas que era papá y mamá, no había posibilidad de otra relación. Tengo 25 años, tengo muchas cosas por aprender, no la tengo clara en nada y sí me estoy deconstruyendo porque la vida me fue acercando a personas que no eran de la misma orientación sexual que la mía", dijo la nueva eliminada de Gran Hermano.