La primera prueba que definía al primer líder de la casa de Gran Hermano tuvo lugar hoy y la ganadora fue Martina. La participante del reality show quiere ganar y ya empezó a hacerlo.

Maxi, uno de los participantes fue el encargado de orientar al resto de sus compañeros sobre la prueba que definió el primer líder. La primera parte de la prueba consistió en buscar y encontrar cinco monedas de colores diferentes que estaban ocultas en la casa.

Martina ganó y es la primera líder de la semana en Gran Hermano.

Los cinco jugadores que daban con las monedas debían esperar en la sala de la casa. Una vez definidos los cinco jugadores, pasaban a la siguiente prueba sobre la arena.

Cada uno de los cinco competidores finales debía abrir la puerta que correspondía al color de la moneda que encontró y luego, abrir los tres candados que, cada uno contenía un manojo de 15 llaves, pero, solo una llave por candado era la correcta.

El jugador que lograra abrir los candados y tomar el lingote de oro, se quedaba con el liderazgo de la semana, quedando inmune de la votación para esta semana.

Martina, la jugadora de Tigre, zona norte, fue quien logró vencer más rápido la prueba y ganó se la líder de la casa de Gran Hermano en la primera semana. Muy cerca de lograrlo estuvieron Julieta, Nacho, Juliana y Coti.

El miércoles se conocerá el primer nominado de la casa de Gran Hermano para salir y el jueves el sungo, ese día, Martina hará uso de su beneficio y tendrá la responsabilidad de salvar a uno de los 16 compañeros restantes.

El perfil de Martina, la jugadora de Gran Hermano

Martina aseguró que será la caprichosa de la casa de Gran Hermano. La participante tiene 25 años. Es de Tigre, zona norte. Ama el fútbol y cambia de cuadro, según con quién esté. "Mi ídola es Wanda Nara, hizo todo bien". Su media naranja es Atilio, su perro, al que quiere ingresar al reality.

Luego de pedirle a Santiago del Moro que le dejara ingresar a su perro Atilio, Wanda Nara, quien la escuchó, le dijo que la iba a ayudar para que ese deseo se le hiciera realidad.

Martina va a dar de qué hablar en Gran Hermano: "A mí personalmente me gustan los chicos. Las chicas no me atraen para nada. No entiendo eso de la bixesualidad. ¡Me da un poco de asquito!", comentó la participante de la casa de Gran Hermano, que de paso sea decir, que dijo que no tiene nada de paciencia y que de encontrarse con un "bobo" en la casa, va a estar todo mal.