Martina Stewart, tras su salida de Gran Hermano: "No fui mala, sólo auténtica"

Cuenta que desde que tiene hace 5 años a su bulldog francés, la acompaña a todos lados. Martina Stewart Usher (25) fue la segunda eliminada del exitoso reality de Telefe, Gran Hermano, con el 57,42 % de los votos. Y después de estar casi un mes sin ver a su mascota, declara que lo que más quería era abrazar a su familia y a su amado, Atilio.

“Me lo llevé a toda mi cursada en la facultad, a mi trabajo o cuando me quedé a dormir de algún pibe, ‘Ati’ vino conmigo. Él es una gran contención para mí, fue una de mis dudas para hacer el casting porque no me quería separar, aparte tiene un problema en la cadera que necesita medicación y mayor atención. Pero sabía que quedaba en buenas manos”, manifiesta la profesora de Educación Física tras ser acusada en redes por maltrato hacia sus alumnos.

Martina Stewart, tras su salida de Gran Hermano junto a Atilio.

“No me imaginé que el programa iba a tener tanta repercusión pero a mí no me cambió en nada. Estoy tranquila porque no hay nada en la Justicia, sólo fueron difamaciones que se está encargando mi abogado. De afuera se vio un perfil de mala pero la verdad que no soy mala, yo entré a la casa siendo Martina, fui auténtica, sólo jugué: todo lo que se hizo de broma, incluso sobre la comida fue sin maldad. Afortunadamente ahora las personas pueden escuchar mi versión y conocerme mejor... Los dichos ‘homofóbicos’ que algunos titulan sobre lo que dije en mi presentación fueron sólo para llamar la atención y entrar. Creí que la gente iba a buscar más juego y no una novela de parejas”, agrega quien está soltera y abierta a conocer gente nueva.

Martina Stewart, la segunda eliminada de Gran Hermano.

“La persona que tiene que ganar es la que mejor juegue siendo leal así mismo. Lo positivo de la casa es que me dejó amigos como Tomás (Holder −primer eliminado−) y abrió puertas para probar suerte en los medios, me gustaría trabajar en el periodismo deportivo”, concluye mientras Atilio duerme en sus brazos.

Martina Stewart.

