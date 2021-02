VIDEO | Matías Alé se quebró en llanto al recordar a su padre

Este miércoles en "Vino para Vos", Matías Alé fue el gran invitado por Tomás Dente, conductor del ciclo y no sólo habló de todo sino que no pudo contener las lágrimas cuando mostraron una imagen de su padre sosteniéndolo en brazo cuando era apenas un bebé.

“Me gustaría hablarte de mi viejo. Tal vez no me reconozco tanto con ese tamaño… mi viejo mirándome, con la felicidad con la que me mira, quisiera hablar más de él que de mí”, dijo sin poder contener las lágrimas Matías Alé.

“Soy yo de chiquitito pero el famoso de la foto es mi papá, 'El Turco' que se me fue muy temprano pero está por acá y nos está acompañando”, dijo el ex marido de María del Mar Cuello Molar.

“La última vez que lloré en la tele que creo que fue en el programa de Nico Vázquez. Cuando salió al aire el programa, ya estaba internado. Aparecí llorando bastante, entonces no quiero que se relacione este llanto con el mismo de ese momento en que no estaba del todo bien”, dijo y añadió: “Hoy me emociono con vos, lloro por mi viejo, me emociono con la gente; pero no tiene nada que ver lo que es esta sensación con lo que era la pre locura de aquel momento”, cerró.

Matías Alé contó en detalle la experiencia swinger que vivió ¡con dos parejas!

Matías Alé sin duda es una de las figuras del espectáculo más queridas y con miles de historias para contar. Además de haber estado en pareja muchísimos años con Graciela Alfano supo conquistar a las mujeres más hermosas del país, pero en esta oportunidad no fue noticia por una nueva conquista sino porque contó en "Polémica en el Bar" que fue el "quinto elemento" de dos parejas swinger con las que tuvo relaciones. En diálogo con CARAS Digital contó todos los detalles...

"La verdad (se tienta y dice, perdón recién me despierto de dormir un ratito) es que no sabía que iba a tener tanta repercusión el tema, como dije fui el quito elemento porque hice swinger con dos parejas diferentes al mismo tiempo. O sea un matrimonio y otro matrimonio que practicaban el intercambio de parejas", comenzó contando ya con algo de timidez.

"Todo fue hace unos siete años, yo estaba soltero y me escribió una chica por Twitter que me quería conocer, la conocí y me dijo que estaba casada y que quería tener sexo conmigo y que el marido lo aprobaba y quería ver (se pone serio). No fuimos palo y a la bolsa, primero me presentó al marido luego tomamos un café los tres y ahí empezó todo. Yo con el hombre no estuve, pero si con la mujer", siguió contando. Pero la cosa no termina ahí ya que esa pareja le presentó a otro matrimonio que quería lo mismo.

"Bueno la cosa es que me presentan a otro matrimonio que quería lo mismo y yo acepté así que en un momento eramos cinco por eso lo del 'quinto elemento' (risas) me acuerdo que la pasamos bárbaro y hasta viajamos todos a Camboriú (considerada la Miami de Brasil), al norte de Florianopolis, hasta que en un momento como todo en la vida dije basta y ahí se terminó. Esa sería la historia completa. ¡Si, ya sé un delirio!", cerró el actor.