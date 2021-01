Matías Alé contó en detalle la experiencia swinger que vivió ¡con dos parejas!

Matías Alé sin duda es una de las figuras del espectáculo más queridas y con miles de historias para contar. Además de haber estado en pareja muchísimos años con Graciela Alfano supo conquistar a las mujeres más hermosas del país, pero en esta oportunidad no fue noticia por una nueva conquista sino porque contó en "Polémica en el Bar" que fue el "quinto elemento" de dos parejas swinger con las que tuvo relaciones. En diálogo con CARAS Digital contó todos los detalles...

"La verdad (se tienta y dice, perdón recién me despierto de dormir un ratito) es que no sabía que iba a tener tanta repercusión el tema, como dije fui el quito elemento porque hice swinger con dos parejas diferentes al mismo tiempo. O sea un matrimonio y otro matrimonio que practicaban el intercambio de parejas", comenzó contando ya con algo de timidez.

"Todo fue hace unos siete años, yo estaba soltero y me escribió una chica por Twitter que me quería conocer, la conocí y me dijo que estaba casada y que quería tener sexo conmigo y que el marido lo aprobaba y quería ver (se pone serio). No fuimos palo y a la bolsa, primero me presentó al marido luego tomamos un café los tres y ahí empezó todo. Yo con el hombre no estuve, pero si con la mujer", siguió contando. Pero la cosa no termina ahí ya que esa pareja le presentó a otro matrimonio que quería lo mismo.

"Bueno la cosa es que me presentan a otro matrimonio que quería lo mismo y yo acepté así que en un momento eramos cinco por eso lo del 'quinto elemento' (risas) me acuerdo que la pasamos bárbaro y hasta viajamos todos a Camboriú (considerada la Miami de Brasil), al norte de Florianopolis, hasta que en un momento como todo en la vida dije basta y ahí se terminó. Esa sería la historia completa. ¡Si, ya sé un delirio!", cerró el actor.

Matías Ale pensó en irse de Buenos Aires y poner una heladería

Luego de varios años de estabilidad, tras sufrir un brote psicótico, tras casarse con María del Mar Cuello Molar, Matías Alé disfruta de la vida en familia, sus amigos y el éxito que tiene en su programa de radio. En una nota reveló que va a poner una heladería y que él mismo la va a atender, que la cuarentena le resultó positiva y que bajó 10 kilos. Además el galán hizo un inesperada declaración y asumió que le gustaría vivir en Carlos Paz, en un futuro, y dejar Buenos Aires.

“Hace muchos años que quería ponerme una heladería porque me atrae desde siempre, desde chiquito. Y en un principio la quería poner en Carlos Paz porque creo que ese lugar va a ser mi lugar en la vida en breve o más adelante, pero sé que voy a terminar viviendo en Córdoba porque amo la provincia, el aire de las sierras, la calidez de la gente, el sentido del humor que tienen, son amorosos y siempre tienen buena onda”, dijo el actor de 43 años.