Matías Camisani, ex de Dolores Barreiro, presentó a su novia en redes

Matías Camisani, ex de Dolores Barreiro, presentó en Instagram a su novia nueva, con quien está recorriendo Perú.

Con un carrete de fotos y sin caption, el músico confirma el buen momento por el que transita junto a su nuevo amor. La publicación obtuvo varios comentarios positivos, en los que sus seguidores lo felicitaban por su nuevo noviazgo; mientras otros comparaban a su pareja actual con su ex, haciendo hincapié en la belleza exterior, con mensajes fuera de lugar.

La mujer en cuestión se llama Maga. Es artista y educador, y, según puede apreciarse en su Instagram, su arte es sobre objetos de diario uso como chinelas, libros o muñecas realizadas íntegramente en tela.

La relación lleva casi dos años y, según ella escribió en Instagram, data del 23 de febrero de 2020, en pleno Carnaval.

Matías Camisani y Dolores Barreiro estuvieron juntos desde 1997 hasta 2019. Juntos, tuvieron cinco hijos: Valentino, Salvador, Milo, Suria e Indra. Abocado a la crianza de sus hijos y con el divorcio en aun en trámite, toca el sitar, instrumento de origen indio, en dos bandas: Bindu Música y Mukunda Vibra Sound, con este último trabaja sobre sonidos especiales para meditaciones.

Mientras recorre Perú con su nuevo amor, sonríe orgulloso junto a la mujer que llegó para cambiarle la vida.

Revelan detalles del conflictivo divorcio de Dolores Barreiro y Matías Camisani

Dolores Barreiro y Matías Camisani anunciaron su divorcio en 2019 después de 20 años de amor. Los modelos son papás de Valentino, Salvador, Milo, Suria e Indra y, según diversos rumores, atraviesan un conflictivo divorcio.

Sobre estas versiones, Mariana Brey aseguró que la ex pareja atraviesa una profunda crisis relacionada a la crianza de sus hijos. "Me cuentan que están atravesando una crisis como pareja separada y que tendría que ver con la crianza de los 5 hijos que tienen en común. Ellos viven en casas separadas y los hijos estarían mucho más tiempo con Matías que con Dolores. Están intentando organizar esto como familia. Porque a mí me cuentan que él estaría súper abocado a la crianza de sus hijos, y ella menos", aseguró la periodista.

Matías Camisani y Dolores Barreiro estuvieron juntos desde 1997 hasta 2019.

Rodrigo Lussich disparó la misma versión y aseguró que fueron los constantes viajes de la empresaria lo que provocó problemas entre ellos.