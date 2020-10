Matías Defederico reveló cuánto dinero y qué beneficios pasa a Cinthia Fernández por sus tres hijas

Matías Defederico y Cinthia Fernández , una vez más escriben un capítulo en su conflictiva historia. La panelista aseguró que mantiene sola a sus tres hijas (Charis, Bella y Francesca) y que él no las ve. Al escuchar esto, el futbolista se enfrentó a una usuaria de Twitter y terminó revelando los montos que pasa a Cinthia todos los meses, para la crianza de sus pequeñas.

"A mí, como padres me darían vergüenza... En un par de años sus hijas van a ver las peleas en YouTube... Más vergüenza me da ella, todo el tiempo hablando mal de él, diciéndole que es un 'asco', etc....ufff una banda de cosas. Y lo judicial se arregla entre abogados", tuiteó una usuaria.

"Ojalá, reina, que nunca te dejen, te gorreen, y tengas que mantener 3 niñas sola...Besitos!", le respondió otra.

"Ana, no la dejé, me separé. Mis hijas tienen su casa, que yo mismo compré con mi trabajo, y tengo una cuota de 120.000 pesos al mes. ¿Cuál sería tu concepto de sola? ¿Sabés cuántas amigas separadas tengo que los padres no le aportan mil pesos? Ahí sí es complicado para la mujer", intervino Matías Defederico.

Por lo tanto, Fernández hoy en LAM, aseguró que no le pasa ni la mitad de lo acordado. También contó que el futbolista tiene un embargo de un millón de pesos y que sólo le pasa 40 mil pesos, con el pago de la obra social.