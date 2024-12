La relación entre Victoria Vanucci y Matías Garkunfel protagoniza varios portales desde que ambos apuntaron entre ellos en las redes sociales y confesaron los problemas que tenían desde hace años.

Por su parte, la tenista denunció sufrir violencia de género por parte de Garfunkel a través de pruebas audiovisuales que mostró en su cuenta de Instagram. Además, contó en más de una ocasión cuáles fueron las denuncias que le hizo a su expareja e incluso lo grabó siendo obligado a irse de su domicilio por la policía.

Matías Garfunkel y Victoria Vanucci, involucrados en conflictos judiciales.

Revelaron cuál es la cifra millonaria que disputan Matías Garfunkel y Victoria Vanucci

De esta forma, después de la “noche de terror”, como lo describió la modelo, que vivió Victoria Vanucci con la presencia de Matías Garfunkel en su casa, cuando este rompió la perimetral que tenía impuesta, Luis Ventura reveló la millonaria fortuna que disputa el empresario.

A partir de esto, Ventura afirmó en A La Tarde que, según su información, "esto es por plata, ya no es amor, ya no es pareja, derechos. Estamos hablando de una fortuna de 200 millones de dólares, que es lo que está buscando Matías. Por eso afloja su denuncia contra muchos de sus familiares, que estaba sindicado y denunciado para llevar la demanda".

"Se sospechaba que en alguna cuenta bancaria Vanucci había tenido la posibilidad de guardar 11 millones de dólares, que era lo que mantenía viva a la familia y a Matías", agregó el periodista en el programa de América.

"¿Por qué no quería Garfunkel que lo enfocaran con paisaje visual? Porque no quiere que lo ubiquen, porque veías las condiciones de vida en la que estaba. Tiraban pobreza, miseria... Mostraban una casa rodante y el tipo vivía en una mansión. Esa es la verdad", destacó el periodista afirmando que las condiciones en que se encuentra el empresario no eran las que se detallaban.

De esta forma, a la expareja se le suma un nuevo enfrentamiento: el dinero. Con dos hijos en el medio y una serie de denuncias graves dando vuelta alrededor, el conflicto parece agravarse y la millonaria fortuna de Matías Garfunkel es parte del problema y, a la vez, un poco también de la solución.

La noche “de terror” de Victoria Vanucci

El pasado jueves 13 de diciembre, el empresario Matías Garfunkel fue detenido por las autoridades en Estados Unidos por violar la perimetral que le puso Victoria Vanucci. “Sucedió el miércoles por la noche, y lo que vivió Victoria fue una verdadera noche de terror. Ella estaba en su domicilio junto a sus hijos, se estaba bañando pero escuchaba que su teléfono sonaba insistentemente. Cuando sale, lo agarra y tenía reiterados mensajes de Garfunkel”, detalló Cora Debarbieri en A la Tarde.

Matías Garfunkel fue detenido a un año de prisión.

Por su parte, la modelo acudió a la policía después de que el empresario le hubiera dicho que estaba yendo a su domicilio. De esta manera, Vanucci se contactó con su abogado y las fuerzas policiales no tardaron en llegar al lugar de manera sigilosa. “Cuando empiezan a llegar los patrulleros a la casa, lo hacen sin prender las sirenas, Victoria se planta en la puerta esperando la llegada, y cuando comienza a ver que se acerca a la casa, ingresa, pone la alarma y lo atrapan a Matías Garfunkel”, relató Cora.

En este sentido, el empresario deberá cumplir un año de prisión, aunque existe la posibilidad de una fianza por 50 mil dólares. Sin embargo, la tenista parece estar muy alejada de querer ayudar al padre de sus hijos. “Ella vio a un hombre completamente desencajado, no le importaba lo que pasaba alrededor. Ella sintió que la iba a matar”, contaron en el programa tras una comunicación con Vanucci.

