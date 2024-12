Victoria Vanucci y Matías Garfunkel se están enfrentando de manera legal, debido a varias denuncias de violencia de género. El empresario fue detenido en Estados Unidos, y podría quedarse sin la tenencia de sus hijos Indiana y Jorge Napoleón. Sin embargo, la influencer recibió una carta abierta del hijo mayor de Matías, Juan Garfunkel, donde defiende a su padre y la acusaba de violenta y maltratadora de sus hijos. Ante esto, Victoria compartió un emotivo video.

Hijos de Victoria Vanucci

El emotivo video de Victoria Vanucci con sus hijos, en medio de las denuncias contra Matías Garfunkel

En un contexto de denuncias por violencia de género contra Matías Garfunkel, Victoria Vanucci fue apuntada de maltratadora infantil. Juan Garfunkel, el hijo mayor del empresario, escribió en A la Tarde y compartió una carta abierta contra la influencer. El joven aseguraba que nunca había visto a su padre tratar mal a sus hermanos, pero que sí lo había sido la chef. De esta manera, aseguró: "La realidad es que esta mujer no está muy bien de la cabeza".

Matías Garfunkel y Victoria Vanucci

"Siempre tuvo historias de violencia, hasta en su pareja anterior. Yo mismo vi algunas con mis propios ojos a los 14 años, como cuando le rompió una costilla en Los Ángeles y me lo intentaba ocultar", acusó Juan en su carta. Y agregó: "Ella tiene una tendencia a hematomas, que le salen moretones por nada y lo usa a su ventaja para fingir que hay violencia de género. Lo que hacía era alterar a Matías y grabarlo para generar más contenido".

Victoria Vanucci y sus hijos

En esa línea, apuntó que no tiene recuerdos de su padre siendo violento, solo de tener discusiones sin que se les fuera de las manos. Finalmente, cerró: "Los chicos lo adoran. Mi papá no está al 100% pero si lo estuviera, no se encontraría en esta situación claramente. Los mismos hijos le tienen miedo a ella. Y yo, siendo el único de los hijos de Matías que le dio lugar, mirá cómo se comporta conmigo".

Victoria Vanucci y sus hijos

Ante esto, Victoria Vanucci decidió responder, a través de su cuenta de Instagram, como viene compartiendo. "Mi mundo, mi todo", escribió Vanucci, junto al video en cuestión. En el mismo, se la ve con sus hijos de 11 y 9 años, donde aparecen bailando y cocinado. Contrarrestando las acusaciones, muestra el cariño que se tiene con sus pequeños, además de acompañarlos de imágenes igual de ilustrativas.

Por último, Victoria Vanucci respondió a las acusaciones de Juan Garfunkel, denunciándolo por violencia. De esta manera, compartió una serie de imágenes del joven, con la cara tapada ya que es menor de edad, con armas. La guerra legal de Matías y la influencer va creciendo y complicando la situación. Ella eligió denunciar a los involucrados a través de material audiovisual que comparte en sus redes sociales, mientras que él lidera con la Justicia.

A.E