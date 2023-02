Sin duda alguna, Matilda Salazar es una de las mini fashionista que siempre sorprende y cautiva a todos sus fans en las redes sociales. La hija de Luciana Salazar, sigue los pasos de su madre, que siempre se muestra elegante e impecable. En esta oportunidad, la pequeña rubia lució un look de princesa en el Teatro Colón que enterneció a todos con un increíble outfit.

La pequeña de cinco años se hizo presente junto a su madre y a su padrino, Marcelo Polino, con un vestido rosa bordado con mariposas. A este tierno vestido de princesas lo acompaño con unas guillerminas blancas y el clásico peinado, el favorito de ella, un rodete.

Toda una princesa de Disney

Matilda Salazar y su look princesa

Matilda Salazar y su padrino Marcelo Polino en el teatro Colon

Las fotos fueron compartidas en el Instagram personal de la pequeña blondie, el cual administra su madre y escribió: “Ayer mi princesa conoció por primera vez el teatro Colón, gracias al espectacular show de Disney. Ella toda emocionada junto a su padrino y su mamá” acompañado de un emoji de un corazón rosa.

El difícil momento que esta pasando Matilda Salazar

Hace unos días, Luciana Salazar compartió en sus redes sociales un mensaje muy particular: "Que tema los niños cuando empiezan a tomar conciencia de la muerte. Mi hija está pasando por un momento de angustia por este tema, ya que a una compañerita se le murió su abuela y para Matilda sus abuelos son todo para ella".

Matilda y Luciana Salazar

La modelo le contó a sus seguidores lo preocupada que la tiene eta situación y hasta incluso les ha pedido consejos: "Me llora con una angustia que me parte el alma. Me está preguntando mucho por este tema. ¿Es normal en esta edad esos planteos?", consultó preocupada la ex participante de Showmatch.

J.M