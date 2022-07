Mau Montaner y Sara Escobar disfrutan de sus vacaciones por el mundo.

Hace poco, Mau Montaner y Sara Escobar llegaron a Madrid, España, para continuar las vacaciones familiares que ambos disfrutadas desde hace ya varias semanas y que tuvieron inicio en las playas de México.

Con unas soleadas postales y con la playa en México de fondo, Sara Escobar y Mau Montaner muestran cómo Apolo, su futuro y primer hijo, va creciendo en el vientre de la colombiana. Muy sonrientes, la feliz pareja goza de unos días de verano en el hemisferio norte. “Esta family se fue de vacaciones. ¡Ahhh y nos propusimos: selfie familiar diaria y hablar de los highlights de cada día, pá darnos cuenta de que el sueño lo estamos viviendo YA!”, comentó la influencer en su cuenta de Instagram.

De las playas de México, directo a la Plaza de Mayor en el centro de Madrid. Luego de que Mua haya publicado ayer cómo tomaba un descanso arriba de una reposera en México, hoy, el cantante venezolado se sacó un video junto a su esposa, caminando y tarareando la marcha nupcial, por las calles de Madrid.

Faltan pocos meses para que Mau y Sara tengan a su bebé Apolo; sin embargo, los fans de ambos, y en general de toda la familia Montaner, ya esperan con mucha alegría que ese momento ocurra y sobre todo, para que lo puedan conocer.

Cómo se prepara Mau Montaner para ser padre

El cantante y coach de La Voz Argentina, ensaya cómo cargar a un bebé, junto a Rochi Igarzabal, en los momentos de descanso del reality. Mientras jugaban con uno de los cojines de las sillas de La Voz, la host digital elogió la forma cómo Mau tomaba el cojín, sumando que era un bebé. “¡Ay, sos muy bueno!”.

“La verdad que yo tengo una técnica y es que no tengo que usar las dos manos”, Mau Montaner le explicó a Rochi, que con la parte interior de codo, agarra al bebé por la cabeza y el resto del cuerpo los sostiene sobre su antebrazo y así el bebé estaría seguro. “He estado entrenando y haciendo ejercicio para eso. Quiero llegar a ese punto donde no me duela la espalda”, comentó el cantante y agregó que espera tener los músculos suficientes para poder cargar a Apolo todo el día.