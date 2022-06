Mau y Ricky le hicieron un halago a Soledad Pastorutti y Lali exclamó: "Me estoy calentando"

La nueva temporada de "La Voz Argentina" tiene condimentos cada vez más picantes. En esta oportunidad, Lali, Mau y Ricky y Soledad Pastorutti protagonizaron un intercambio que terminó por calentar a la actriz.

Ricky Montaner fue quien comenzó el diálogo al expresar: "Yo me he dado cuenta cada vez que lo hace y no lo había dicho hasta ahora, pero ustedes se han dado cuenta que "La Sole" cada vez que revolea el poncho, los músculos de su espalda". Mau Montaner agregó: "Sí, es hermosísimo". Hasta ahí, Lali escuchaba atenta a sus compañeros y sólo comentó: "Ah no los vi".

El elenco de "La Voz Argentina".

Ricky continuó: "Dios mío Sole que espalda tan hermosa tienes tu". Soledad, se sorprendió y preguntó: "Ah, si?", tratando de caer en cuenta de lo que le decían, ya que al parecer es la primera vez que le halagan esta parte de su cuerpo. Ricky Montaner intentaba explicarle: "O sea, cuando revolveas el poncho, tu espalda...espectacular".

En ese momento, Lali exclamó: "Me estoy calentando un poco, Ricky". Sus compañeros lanzaron una carcajada por la confesión de su colega y empezaron a jugar con los próximos vestuarios que elegiría "La Sole" de ahora en más para lucir su espalda.

La respuesta de Soledad Pastorutti a la confesión de Lali

Al escuchar las palabras de sus compañeros, Soledad Pastorutti fue por más: "Entonces la próxima vengo con toda la espalda así (al descubierto)". A lo que Mau Montaner sumó: "Claro, descubierta y con los ponchos".

Pero fiel a su estilo, Soledad Pastorutti agregó: "Con boleadoras". Lali no se quiso quedar con la intriga y le pidio a su colega que le muestre la espalda, la artista accedió y al verla, la actriz expresó: "Alta espalda 'La Sole'. Ahora, te da un ponchazo y te deja un Burzaco más o menos".