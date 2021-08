Mau y Ricky Montaner le pidieron perdón a la participante que denunció que quisieron perjudicarla.

Tras impresionar al jurado en las audiciones a ciegas en "La Voz", Jéssica Amicucci su participación tuvo escándalo. La participante protagonizó una dura pelea con su par en una de las batallas y eso generó el enojo de Mau y Ricky Montaner, quienes finalmente dieron por ganadora a su rival.

Pero aunque Ricardo Montaner la invito a su equipo, la abogada recurrió a sus redes sociales para realizar un fuerte descargo y acusó a la producción de editar lo que salió al aire para no dejarla bien parada.

Ayer, la participante volvió al escenario con “Run to you” y lejos de las peleas, solo recibió halagos por parte de todos los miembros del jurado. Incluso los hermanos Montaner no dudaron en pedirle disculpas por cómo reaccionaron la última vez que estuvieron frente a frente.



Mau y Ricky se reencontraron con la participante y le pidieron perdón por su actitud: “Obviamente tengo cariño por Jéssica, porque ella fue de nuestro equipo. No nos habíamos visto desde que tuvimos una conversación un poco incómoda y te queremos decir que te queremos. Para nada queremos que sientas algún tipo de malestar con nosotros”, aseguró Mau y agregó: “Te queríamos pedir perdón si te incomodaste o te doliste por nosotros”.

La Voz Argentina: revelan el enojo de Mau y Ricky Montaner con la producción del reality



Ricardo Montaner y sus hijo Mau y Ricky Montaner no están conformes con las nuevas disposiciones para las grabaciones de La Voz Argentina.

Según informaron en La Pavada, de Crónica, los jurados regresaron al país desde Miami para instalarse por algunas semanas y así grabar la etapa final de certamen de Telefe, que ya está llegando a su desenlace.

Pero debido a las restricciones para ingresar al país, en medio de las medidas del Gobierno nacional para frenar la serie de contagios por la variante Delta, el clan Montaner debió aplazar el rodaje de La Voz Argentina, que tuvo modificaciones.

"Lindo el humor de los Montaner, Ricardo, Mau y Ricky, cuando les avisaron que tendrán que grabar el reality 'La Voz Argentina' el sábado y domingo próximo", dijeron desde el portal.

Al parecer, Ricardo, Mau y Ricky Montaner no están contentos con esta decisión de acelerar el proceso durante los días de descanso. "Y encima se van a tener que aguantar un mes sin moverse", agregaron desde el sitio.

