La China Suárez y Mauro Icardi viajaron a Miami como “mini luna de miel” y su estadía no pasó desapercibida. La pareja disfrutó de unas románticas vacaciones y compartieron imágenes en sus redes de toda su rutina.

Pero dentro de las diversas fotos que subieron, hubo una que llamó la atención y despertó rumores de compromiso. La actriz subió algunas postales en las que se puede ver un lujoso anillo con el que muchos especularon con una futura boda.

La China también mostró otro costoso accesorio, un reloj de lujo que también le habría regalado el deportista. “Ese anillo cuesta entre los 15.000 y los 25.000 dólares”, dijo el periodista especialista en moda Cristhian Gasmann. “Eso no es canje”, agregó en diálogo con Mujeres argentinas.

La China Suárez mostró la lujosa joya que le regaló el deportista. Foto/ Instagram

Previo a este análisis, la artista habría subido a Instagram la sorpresa en la habitación para Mauro Icardi donde se puede ver una bolsa de la reconocida marca de joyas Tiffany, lo que podría dar un indicio de la marca elegida para este presente.

El detalle que terminaría con los rumores de embarazo de la China Suárez

Además de las versiones de compromiso, la China Suárez y Mauro Icardi también enfrentan rumores de embarazo. Desde que Yanina Latorre contó que la actriz le mostró un cuarto cerrado a Francesca e Isabella en la “casa de los sueños”, las especulaciones comenzaron a correr sobre la llegada de un nuevo integrante de la familia.

La actriz se mostró tomando tragos con alcohol, lo que niega las versiones de embarazo. Foto/ Instagram

Sin embargo, estas versiones fueron rápidamente desmentidas por quienes vieron a la pareja en Miami. Uno de los principales indicios es que los tortolitos disfrutaron de una costosa cena en Los Fuegos, el exclusivo restaurante que Francis Mallmann tiene en el Hotel Faena de Miami Beach, donde bebieron cócteles con alcohol, hecho que negaría rotundamente las versiones de la llegada de un bebé a la nueva familia.

Mientras todos estos trascendidos se desarrollan, Wanda Nara también apareció para atacar directamente a su la China Suárez. Tal como se difundió, la empresaria asegura que la actriz tiene amenazado a su ex. “Él no contesta y está contenido simplemente porque ella lo tiene amenazado", le dijo Nara a Pepe Ochoa, panelista de LAM. "Donde habla, lo deja y se le cae el plan. Si fuera por Mauro, a Mauro le encanta. Pero nunca va a decir nada, fijate que ni me sale a contradecir nunca y yo todo lo que digo es verdad".